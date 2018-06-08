Золотой июнь у школьного порога

Еще один учебный год позади. Прозвучал последний звонок, закончились экзамены, и настало время подводить итоги.

Начинаются выпускные торжества. И первое, уже традиционное — праздничная, великолепная по своему содержанию встреча в районном исполнительном комитете, где Ивьевщина ежегодно чествует своих самых умных и успешных выпускников — тех, кто получает аттестат особого образца, подтвердив полученные знания и годовые оценки по ним и сдачей экзаменов.

Сегодня золотые и серебряные медалисты вместе с родителями собрались в большом зале райисполкома. В малом зале, где обычно проходит эта церемония награждения, в этом году места оказалось мало. Ведь учебные учреждения с аттестатом особого образца окончили в этом году 33 юноши и девушки — выпускники гимназии №1 города Ивье (7 человек), Ивьевской средней школы (11), Юратишковских яслей - детского сада - средней школы (6), Гераненской средней школы (3), Липнишковского детского сада-средней школы (3), Бобровичского детского сада-средней школы (2), Субботникской средней школы (1).





На встречу с «золотой» молодежью пришли: председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, начальник отдела образования, спорта и туризма Елена Николаевна Хомко.

К юношам и девушкам, их родителям обратился руководитель района Александр Иванович Булак, отметив, что нет ничего приятнее, чем приветствовать людей умных и успешных, осознавать, что это наши дети, это наше будущее, это гордость не только родителей и учителей, но и всего района.



http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4198-zolotoj-iyun-u-shkolnogo-poroga.html#sigProId18c9c94b17 Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Эти юноши и девушки, подчеркнул председатель райисполкома, блестящие справились со своим первым важным и ответственным делом – учебой. Интеллект, организованность, трудоспособность, которые они проявили на протяжении 11 лет учебы в учреждениях образования, — подтверждение того, что в большую жизнь уходят серьезные люди, конкурентноспособные на будущем рынке труда и учебы личности.

Это заслуга всех взрослых, которые вели их по дороге знаний и воспитания. Это, прежде всего, и их личная заслуга, их сила воли, усердие и трудоспособность.

Ивьевским районным исполнительным комитетом принято решение о выплате денежного вознаграждения выпускникам, окончившим учреждения общего среднего образования Ивьевского района в 2017/2018 учебном году с золотой или серебряной медалью.

Денежные вознаграждения получили: Яна Алехнович, Марта Базык, Лиана Бильмон,Андрей Бутрим, Никита Бычко, Елизавета Виршич, Елизавета Войницкая, Никита Гурин, Софья Драгун, Маргарита Едко, Яна Едко, Алсу Ильясевич, Ангелина Капуста, Маргарита Кужовник, Елизавета Малюк, Никита Маркелов, Валерия Мельничук, Алёна Мусик, Ангелина Олесюк, Алексей Путик, Александр Радецкий, Юрий Свистун, Алеся Стецкая, Анастасия Толкач, Кристина Тулько, Екатерина Холяво, Алеся Шабанович, Карина Шабанович, Камила Щуцкая, Наталья Юруш, Ангелина и Елизавета Юхневич, Александра Янкевич.

Родители медалистов получили благодарственные письма райисполкома.

Напутствовала выпускников в большую жизнь начальник отдела образования, спорта и туризма Елена Николаевна Хомко.

Родители благодарили за такую прекрасную церемонию награждения, которая вдохновит ребят на будущие успехи.

Со словами добрых пожеланий обратилась к ребятам и древняя владелица города княгиня Ева. Она пожелала юношам и девушкам, чтобы судьба и впредь оставила их в звании людей, идущих впереди.

С княгиней появились в зале и двое маленьких белорусов – мальчик и девочка. Им княгиня Ева оставила сундук, а в нем подарок – вышитые ручники и салфетки, достав которые из сундука, мальчик и девочка, словно по мановению волшебной палочки, вызвали в зал хореографическую детскую группу с танцевальной композицией “Любимая матуля –Беларусь”.

Выпускникамм и их родителям было подарено символическое золотое кольцо – интересная поделка в виде кольца, украшенного “драгоценными камнями” – мини-фотографиями школ, выпускники которых в этом году получили медали.

Традиционная общая фотосессия. И в синь июньского неба улетели красные воздушные шары желаний. Пусть эти желания и мечты сбудутся!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.