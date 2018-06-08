ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотой июнь у школьного порога

09.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Еще один учебный год позади. Прозвучал последний звонок, закончились экзамены, и настало время подводить итоги.
Начинаются выпускные торжества. И первое, уже традиционное —  праздничная, великолепная по своему содержанию встреча в районном исполнительном комитете, где  Ивьевщина ежегодно чествует своих самых умных и успешных выпускников — тех, кто получает аттестат особого образца, подтвердив полученные знания и годовые оценки по ним и сдачей экзаменов.

Сегодня золотые и серебряные медалисты вместе с родителями собрались в большом зале райисполкома. В малом зале, где обычно проходит эта церемония награждения, в этом году места оказалось мало. Ведь учебные учреждения с аттестатом особого образца окончили в этом году 33 юноши и девушки — выпускники гимназии №1 города Ивье (7 человек), Ивьевской средней школы (11), Юратишковских яслей - детского сада - средней школы (6), Гераненской средней школы (3), Липнишковского детского сада-средней школы (3), Бобровичского детского сада-средней школы (2),  Субботникской средней школы (1).

Золотой июнь у школьного порога

На встречу с «золотой» молодежью пришли: председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, председатель районного Совета депутатов Александр Александрович  Хвасько, заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, начальник отдела образования, спорта и туризма Елена Николаевна Хомко.

К юношам и девушкам, их родителям обратился руководитель района Александр Иванович Булак, отметив, что нет ничего приятнее, чем приветствовать людей умных и успешных, осознавать, что  это наши дети, это наше будущее, это гордость не только родителей и учителей, но и всего района.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4198-zolotoj-iyun-u-shkolnogo-poroga.html#sigProId18c9c94b17

 

Эти юноши и девушки, подчеркнул председатель райисполкома,  блестящие справились со своим первым важным и ответственным делом – учебой. Интеллект, организованность, трудоспособность, которые они проявили на протяжении 11 лет учебы в учреждениях образования, —  подтверждение того, что в большую жизнь уходят серьезные люди, конкурентноспособные на будущем рынке труда и учебы личности.

Это заслуга всех взрослых, которые вели их по дороге знаний и воспитания. Это, прежде всего, и их личная заслуга, их сила воли, усердие и трудоспособность.

Ивьевским районным исполнительным комитетом принято решение о выплате денежного вознаграждения выпускникам, окончившим учреждения общего среднего образования Ивьевского района в 2017/2018 учебном году  с золотой или серебряной медалью.

Денежные вознаграждения получили: Яна Алехнович, Марта Базык, Лиана Бильмон,Андрей Бутрим, Никита Бычко, Елизавета Виршич, Елизавета Войницкая, Никита Гурин, Софья Драгун, Маргарита Едко, Яна Едко, Алсу Ильясевич, Ангелина Капуста, Маргарита Кужовник, Елизавета Малюк, Никита Маркелов, Валерия Мельничук, Алёна Мусик, Ангелина Олесюк, Алексей Путик, Александр Радецкий, Юрий Свистун, Алеся Стецкая, Анастасия Толкач, Кристина Тулько, Екатерина Холяво, Алеся Шабанович, Карина Шабанович, Камила Щуцкая, Наталья Юруш, Ангелина и Елизавета Юхневич, Александра Янкевич.

Родители медалистов получили благодарственные письма райисполкома.

Напутствовала выпускников в большую жизнь начальник отдела образования, спорта и туризма Елена Николаевна Хомко.

Родители благодарили за такую прекрасную церемонию награждения, которая вдохновит ребят на будущие успехи.

Со словами добрых пожеланий обратилась  к ребятам и древняя владелица города княгиня Ева. Она пожелала  юношам и девушкам, чтобы судьба и впредь оставила их в звании людей, идущих впереди.

С княгиней появились в зале и двое маленьких белорусов – мальчик и девочка. Им княгиня Ева оставила сундук,  а в нем подарок – вышитые ручники и салфетки, достав которые из сундука, мальчик и девочка, словно по мановению волшебной палочки, вызвали в зал хореографическую детскую группу с танцевальной композицией “Любимая матуля –Беларусь”.

Выпускникамм и их родителям было подарено  символическое золотое кольцо – интересная поделка в виде кольца, украшенного “драгоценными камнями” – мини-фотографиями школ, выпускники которых в  этом году получили медали.

Традиционная общая фотосессия. И в синь июньского неба улетели  красные воздушные шары желаний. Пусть эти желания и мечты сбудутся!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один учебный год позади. Прозвучал последний звонок, закончились экзамены, и настало время подводить итоги. Начинаются выпускные торжества. И первое, уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Высший государственный совет Союзного государства пройдет 19 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика