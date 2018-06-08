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Все ниже и ниже. Цены на проезд до Минска упали до 4 рублей

09.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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1 июня 2018 21:09 4623

Все ниже и ниже. Цены на проезд до Минска упали до 4 рублей

Автор: Эдуард Кидяев.

Ровно вдвое снизилась цена за проезд в направлении Солигорск-Минск у одного из перевозчиков. Если раньше доехать до столицы или обратно можно было за 8руб, то с сегодняшнего дня одна поездка обойдется вдвое дешевле.

Все ниже и ниже. Цены на проезд до Минска упали до 4 рублей

Во всяком случае, так решило ЧТУП «ИрБИН сервис», которое со 2 июня вводит новый тариф на поездки, причем не только в будние дни, но и в выходные. Напомним, что пару недель назад регулярные перевозчики снизили цену на поездку Солигорск — Минск до 4 рублей, но только в будние дни. В выходные билет до столицы стоил 6 руб. Столичный частный перевозчик «ИрБИН сервис» решил возить пассажиров за 4 рубля во все дни недели.

Все ниже и ниже. Цены на проезд до Минска упали до 4 рублей

Подстегнет ли это другие компании сбросить цену на свои услуги — станет известно уже в ближайшее время. В любом случае пассажир останется в выигрыше.

Подготовила Светлана Хмилевская.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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1 июня 2018 21:09 4623 Все ниже и ниже. Цены на проезд до Минска упали до 4 рублей...
 
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