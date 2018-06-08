

Все ниже и ниже. Цены на проезд до Минска упали до 4 рублей Автор: Эдуард Кидяев.

Ровно вдвое снизилась цена за проезд в направлении Солигорск-Минск у одного из перевозчиков. Если раньше доехать до столицы или обратно можно было за 8руб, то с сегодняшнего дня одна поездка обойдется вдвое дешевле.

Во всяком случае, так решило ЧТУП «ИрБИН сервис», которое со 2 июня вводит новый тариф на поездки, причем не только в будние дни, но и в выходные. Напомним, что пару недель назад регулярные перевозчики снизили цену на поездку Солигорск — Минск до 4 рублей, но только в будние дни. В выходные билет до столицы стоил 6 руб. Столичный частный перевозчик «ИрБИН сервис» решил возить пассажиров за 4 рубля во все дни недели.





Подстегнет ли это другие компании сбросить цену на свои услуги — станет известно уже в ближайшее время. В любом случае пассажир останется в выигрыше.

Подготовила Светлана Хмилевская.