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Рисунки минчанки попали на упаковку португальского сахара
Новости Беларуси. Сказочные пейзажи, говорящие фрукты и большая счастливая семья – фантазийные работы Ольга разместила на своем сайте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О покупке рисунков девушка знала, а вот о новом владельце – не догадывалась. Упаковки с сахаром Ольге привезли друзья. К слову, в Португалии они завоевали огромную популярность.
Ольга Кузьмич, художница:
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Новости Беларуси. Сказочные пейзажи, говорящие фрукты и большая счастливая семья – фантазийные работы Ольга разместила на своем сайте, сообщили в программе...
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