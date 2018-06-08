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Рисунки минчанки попали на упаковку португальского сахара

09.06.2018 00:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сказочные пейзажи, говорящие фрукты и большая счастливая семья – фантазийные работы Ольга разместила на своем сайте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рисунки минчанки попали на упаковку португальского сахара

О покупке рисунков девушка знала, а вот о новом владельце – не догадывалась. Упаковки с сахаром Ольге привезли друзья. К слову, в Португалии они завоевали огромную популярность.

Рисунки минчанки попали на упаковку португальского сахара

Ольга Кузьмич, художница:
Адна дзяўчына напісала. Яна вялікая аматарка Партугаліі, там часта бывае. Яна кажа, што ўжо даўно прывозіць гэты цукар. Проста такі сувенір з Партугаліі для сваіх Беларускіх сяброў. Яна ніколі не ведала, што гэта прадукт з такімі моцнымі беларускімі каранямі.

 
 
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Новости Беларуси. Сказочные пейзажи, говорящие фрукты и большая счастливая семья – фантазийные работы Ольга разместила на своем сайте, сообщили в программе...
 
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