«Белую дачу» выкупил и собирается восстановить российский бизнесмен

Новости Беларуси. Новая судьба «Белой дачи»: каменную надстройку демонтируют и построят деревянный «скворечник», а интерьер воссоздадут интуитивно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше каменная усадьба принадлежала купцу Моисею Рогову. Позже там организовали школу, затем проводили исследования растений. Долгое время «Белая дача» пустовала.





Сейчас ее выкупил российский бизнесмен Магомед Магомедов. Он вернет зданию первоначальный вид. Здесь будут проводить выставки и деловые переговоры.





Алексей Быковский, главный архитектор ОАО «Институт Минскгражданпроект»:

В сентябре планируем закончить проектирование. Наверное, через год можно будет перерезать ленточку.