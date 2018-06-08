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«Белую дачу» выкупил и собирается восстановить российский бизнесмен

09.06.2018 00:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новая судьба «Белой дачи»: каменную надстройку демонтируют и построят деревянный «скворечник», а интерьер воссоздадут интуитивно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше каменная усадьба принадлежала купцу Моисею Рогову. Позже там организовали школу, затем проводили исследования растений. Долгое время «Белая дача» пустовала.

«Белую дачу» выкупил и собирается восстановить российский бизнесмен

Сейчас ее выкупил российский бизнесмен Магомед Магомедов. Он вернет зданию первоначальный вид. Здесь будут проводить выставки и деловые переговоры.

«Белую дачу» выкупил и собирается восстановить российский бизнесмен

Алексей Быковский, главный архитектор ОАО «Институт Минскгражданпроект»:
В сентябре планируем закончить проектирование. Наверное, через год можно будет перерезать ленточку.

 
 
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Новости Беларуси. Новая судьба «Белой дачи»: каменную надстройку демонтируют и построят деревянный «скворечник», а интерьер воссоздадут интуитивно, сообщили в...
 
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