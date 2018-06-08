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Праздник пионов пройдет в Ботаническом саду Минска эти выходные
Новости Беларуси. Для гостей готовят яркие танцевальные шоу, мастер-классы по составлению композиций из цветов и большой музыкальный марафон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Коллекция насчитывает несколько сотен сортов пионов из разных уголков мира. Минчанам представят свадебную бижутерию ручной работы, обереги и мыло с ароматом цветов.
Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
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Новости Беларуси. Для гостей готовят яркие танцевальные шоу, мастер-классы по составлению композиций из цветов и большой музыкальный марафон, сообщили в программе...
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