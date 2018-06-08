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В Минске на выходные будет ограничено движение на улице Ульяновской
Новости Беларуси. 9 и 10 июня будет ограничено движение на Ульяновской от Ленина до Энгельса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В связи с ремонтными работами 9 июня изменит свой маршрут 901 автобус, а с 12 по 24 июня движение на участке от улицы Энгельса до Красноармейской будет закрыто для всех видов транспорта.
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Новости Беларуси. 9 и 10 июня будет ограничено движение на Ульяновской от Ленина до Энгельса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В связи с...
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