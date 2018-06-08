ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстафета к 100-летию пограничных войск пройдет в Вороново

09.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Эстафета к 100-летию пограничных войск пройдет в Вороново

28 мая 2018 года с площади Победы города Минска стартовала Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» в честь 100-летия пограничной службы Республики Беларусь.

14 июня 2018 года эстафетная группа Государственного пограничного комитета, пройдя вдоль Государственной границы Республики Беларусь по участкам Пинского пограничного отряда, Мозырского пограничного отряда, Гомельской пограничной группы, Полоцкого пограничного отряда, Сморгонской пограничной группы, прибудет в г.п.Вороново для продолжения своего пути уже по участку ответственности Лидского пограничного отряда.

Вороновский районный исполнительный комитет и командование Лидского погранотряда приглашает принять участие в мероприятиях в рамках Эстафеты.

г.п.Вороново (14.06.2018)

   9.00-12.30 часов – работа мобильной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны (центральная площадь перед ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества»);

10.00 часов – торжественный митинг (памятник погибшим воинам и партизанам в г.п.Вороново).

г.п.Радунь (14.06.2018)

   16.00 часов – торжественный митинг (памятник в сквере г.п.Радунь);

   16.00-18.00 часов – работа мобильной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны и выступление военного оркестра (центральная площадь поселка перед здание сельисполкома).

аг.Заболоть (15.06.2018)

10.00-12.00 часов – работа мобильной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны (территория пограничной заставы «Заболоть»).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая 2018 года с площади Победы города Минска стартовала Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» в честь 100-летия пограничной службы Республики Беларусь. 14 июня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотой июнь у школьного порога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика