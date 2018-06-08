Эстафета к 100-летию пограничных войск пройдет в Вороново





28 мая 2018 года с площади Победы города Минска стартовала Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» в честь 100-летия пограничной службы Республики Беларусь.

14 июня 2018 года эстафетная группа Государственного пограничного комитета, пройдя вдоль Государственной границы Республики Беларусь по участкам Пинского пограничного отряда, Мозырского пограничного отряда, Гомельской пограничной группы, Полоцкого пограничного отряда, Сморгонской пограничной группы, прибудет в г.п.Вороново для продолжения своего пути уже по участку ответственности Лидского пограничного отряда.

Вороновский районный исполнительный комитет и командование Лидского погранотряда приглашает принять участие в мероприятиях в рамках Эстафеты.

г.п.Вороново (14.06.2018)

9.00-12.30 часов – работа мобильной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны (центральная площадь перед ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества»);

10.00 часов – торжественный митинг (памятник погибшим воинам и партизанам в г.п.Вороново).

г.п.Радунь (14.06.2018)

16.00 часов – торжественный митинг (памятник в сквере г.п.Радунь);

16.00-18.00 часов – работа мобильной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны и выступление военного оркестра (центральная площадь поселка перед здание сельисполкома).

аг.Заболоть (15.06.2018)

10.00-12.00 часов – работа мобильной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны (территория пограничной заставы «Заболоть»).