ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замечательные дома белорусов: уютная Вишневка

09.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мы продолжаем любоваться домами белорусов. Побывали на колодищанском полигоне, в дворцовой Ратомке, в скромном Острошицком городке, в респектабельном Дроздово, демократичном Хатежино. На этот раз искали самые интересные дома в Вишневке.

От центра Минска до Вишневки — 30 минут на машине в мядельском направлении. До 2009 года она была деревней, после стала агрогородком. Да, тут есть агродомики — одинаковые и просторные. Есть и школа, и садик и амбулатория. В целом Вишневка — приличный коттеджный поселок, где почти половина домов — из красного кирпича, а деревенских хат осталось несколько десятков.



Построены большинство домов из красного кирпича в девяностые — начале двухтысячных. Строились с размахом, но сейчас уже не ассоциируются с поговоркой «дорого-богато». Необычно, это факт.



На снимке выше часть кирпича покрашена — этот ход оказался выигрышным.

Среди некраснокирпичных домов встречаются не менее масштабные.



Нашли несколько даже с фасада уютных домиков. Готовых и достраивающихся.





На берегу водохранилища Вишневка увидели такое чудо. Много окон, терраса, сложная архитектура — замечательный дом.


А на одной из улиц удивил этот.


Дом-крепость вовсе не заброшенный — есть признаки, что люди здесь живут. Но на каждом окне, даже на третьем этаже — железные решетки.

На контрасте играет этот миленький яркий «деревенский» домик.


Современные деревянные дома в Вишневке тоже есть, но они — в меньшинстве.



Кстати, о инфраструктуре Вишневки мы писали три года назад Минск: Вишневка, где иранцы собирались разводить форель">в проекте «Почти Минск».

Сколько стоит поселиться?

Выбор у желающих купить тут дом или землю небольшой. За участок в 11 соток с обременением в виде 60-метрового дома 1960 года постройки хотят 37 тысяч долларов. Газ рядом, санузел на улице.

За полдома с участком в 5 соток хотят 23 тысячи.

За недостроенный каркасный дом (фактически только каркас, без утеплителя) площадью под 200 квадратных метров на участке в 15 соток просят 90 тысяч долларов.

Краснокирпичный трехэтажный коттедж площадью 240 квадратных метров на 22 приватизированных сотках предлагают за 178 тысяч долларов. Коттедж обжитый, мебель — из массива, камин в наличии, в цоколе баня и мастерская.

За современную и качественно обустроенную усадьбу из сруба (больше 300 квадратных метров, участок 25 соток) хотят 400 тысяч долларов. В самом доме есть камин, деревянная качественная мебель в кантри-стиле. Санузлы просторные. Участок облагорожен, дорожки вымощены камнем. Есть спа-домик с парилкой и бассейном и домик-беседка для барбекю.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где почти половина домов - из красного кирпича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Советское наследство: оружие, которое осталось в НАТО от СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика