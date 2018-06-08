Замечательные дома белорусов: уютная Вишневка

Мы продолжаем любоваться домами белорусов. Побывали на колодищанском полигоне, в дворцовой Ратомке , в скромном Острошицком городке, в респектабельном Дроздово, демократичном Хатежино . На этот раз искали самые интересные дома в Вишневке.

От центра Минска до Вишневки — 30 минут на машине в мядельском направлении. До 2009 года она была деревней, после стала агрогородком. Да, тут есть агродомики — одинаковые и просторные. Есть и школа, и садик и амбулатория. В целом Вишневка — приличный коттеджный поселок, где почти половина домов — из красного кирпича, а деревенских хат осталось несколько десятков.





Построены большинство домов из красного кирпича в девяностые — начале двухтысячных. Строились с размахом, но сейчас уже не ассоциируются с поговоркой «дорого-богато». Необычно, это факт.









На снимке выше часть кирпича покрашена — этот ход оказался выигрышным.

Среди некраснокирпичных домов встречаются не менее масштабные.









Нашли несколько даже с фасада уютных домиков. Готовых и достраивающихся.

















На берегу водохранилища Вишневка увидели такое чудо. Много окон, терраса, сложная архитектура — замечательный дом.





А на одной из улиц удивил этот.





Дом-крепость вовсе не заброшенный — есть признаки, что люди здесь живут. Но на каждом окне, даже на третьем этаже — железные решетки.

На контрасте играет этот миленький яркий «деревенский» домик.





Современные деревянные дома в Вишневке тоже есть, но они — в меньшинстве.









Кстати, о инфраструктуре Вишневки мы писали три года назад Минск: Вишневка, где иранцы собирались разводить форель">в проекте «Почти Минск».

Сколько стоит поселиться?

Выбор у желающих купить тут дом или землю небольшой. За участок в 11 соток с обременением в виде 60-метрового дома 1960 года постройки хотят 37 тысяч долларов. Газ рядом, санузел на улице.

За полдома с участком в 5 соток хотят 23 тысячи.

За недостроенный каркасный дом (фактически только каркас, без утеплителя) площадью под 200 квадратных метров на участке в 15 соток просят 90 тысяч долларов.

Краснокирпичный трехэтажный коттедж площадью 240 квадратных метров на 22 приватизированных сотках предлагают за 178 тысяч долларов. Коттедж обжитый, мебель — из массива, камин в наличии, в цоколе баня и мастерская.

За современную и качественно обустроенную усадьбу из сруба (больше 300 квадратных метров, участок 25 соток) хотят 400 тысяч долларов. В самом доме есть камин, деревянная качественная мебель в кантри-стиле. Санузлы просторные. Участок облагорожен, дорожки вымощены камнем. Есть спа-домик с парилкой и бассейном и домик-беседка для барбекю.