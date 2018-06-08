С днем рождения, Джонни! Вспоминаем женщин, которых любил популярный актер

Любая известная личность, карьера и разного рода (не) успехи имеют отношение и к тому, кого человек выбирает в спутники. Проследим за взмахами крыльев любовной бабочки Джека Воробья. Итак, к 55-летию актера — сердечный обзор: Джонни Депп и его женщины. Все бывшие — в хронологическом порядке!

Счастливый номер один. Лори Энн Эллисон (с 1983 по 1985)





20-летний Депп мечтал о популярности в качестве рок-музыканта и подрабатывал случайными концертами. А 26-летняя Лори Энн, визажистка, была сестрой коллеги по группе (The Kids).

Это была судьбоносная встреча и роман для Джонни: жена познакомила его со своим приятелем, Николасом Кейджем. Николас посоветовал Джонни попробоваться в кино и поделился агентом. И вот Деппа пригласили на пробы «Кошмара на улице Вязов»! Вот тогда началась, и сразу успешно, кинокарьера Деппа.

Молодость и амбиции — какая семья? Брак продлился 2 года и распался безболезненно (по словам Деппа, конечно же), бывшие остались приятелями. Лори Энн осталась в тени, замуж после Джонни так и не вышла, а ее романы скрыты от глаз общественности.

Полезный номер два. Шерилин Фенн (с 1986 по 1989)





Депп и Фенн познакомились на съемках фильма «Чайники», а стали встречаться во время съемок сериала «Джамп стрит, 21». Злюки шепчутся, что Депп стал встречаться с Шерил из-за ее связей в шоу-бизнесе, благодаря родителям-музыкантам.

Девушка и правда способствовала попаданию Деппа в фильм Оливера Стоуна «Взвод», и Джонни даже написал ее имя на каске своего персонажа (рядового Лернера). Но, увы и ах, практически все сцены с участием Джонни вырезаны при финальном монтаже.

Вы, возможно, помните Шерилин Фенн по сериалу «Твин Пикс», краткосрочная слава ее догнала уже после расставания с Джонни Деппом, которое произошло как раз во время съемок. Причем пара успела отметить свою помолвку, но до свадьбы дело не дошло.

Итак, Джонни «выстрелил» в настоящие звезды, а Шерил осталась актрисой третьего эшелона. Этот роман быстро забылся (опять же, по словам Джонни Деппа).

«Грязный» номер три. Дженнифер Грей (1989)





Когда она познакомилась с Деппом, то уже была мировой звездой после роли в «Грязных танцах». Ослепленный страстью Джонни сделал Дженни предложение (вот любил он помолвки!).

Но вскоре актерская карьера Грей покатилась вниз, ее фильм «Ищейки с Бродвея» громко провалился в прокате, она потеряла веру в себя, и в этой депрессии разорвала помолвку.

Несовершеннолетний номер четыре. Вайнона Райдер (с 1989 по 1993)





Они познакомилась на премьере фильма «Великие шаровые молнии» в 1989 году (год разрыва с прежней пассией) и влюбились с первого взгляда. На тот момент Джону 26 лет, а Вайноне едва исполнилось 17. Депп определил для себя эту связь как первые серьезные отношения (для него!).

Они вместе снялись у Тима Бертона в ленте «Эдвард руки-ножницы». За ними пристально следила пресса, ведь они были одной из самых ярких пар того времени. И именно журналистов позже Депп обвинил в своем разрыве с Вайноной: «Мы допустили огромную ошибку, подпустив журналистов так близко. Думали, это насытит их любопытство, но они поглотили нас, полностью разрушив наши отношения».

Роман был бурным, Джонни сделал Вайноне предложение, но свадьба так и не состоялась (снова, вот совпадение-то).

Вайнона стала женщиной, которая оставила свой след на Деппе в прямом смысле слова: Депп сделал татуировку «Winona Forever» («Вайнона навсегда»), которую после разрыва изменил на «Wino Forever» («Вино навсегда»).

Кокаиновый номер пять. Кейт Мосс (с 1993 по 1997)





Они просто не могли не встретиться: Депп уже стал звездой первой величины, а Мосс к своим 16 годам потеснила на подиуме супермоделей. Стиль «героиновый шик от Кейт Мосс» был естественным для нее, она баловалась наркотиками и алкоголем и жила в тумане. А потом — встретила Джонни Деппа! Она призналась: «Подобных чувств я не испытывала никогда. Эмоции полностью захлестнули меня. Из моей души исчезла пустота, которая мучила меня долгие годы».

«Секс, наркотики и рок-н-ролл» они проживали теперь дружно, вместе, всегда вдвоем. Они были совсем что называется «без башни», и было очевидно: эти двое психов не просто так встретились, и разлучить их не сможет ничто. Откровенные фотосессии, пьяные драки в клубах и разгромленные номера отелей…

Безумие продлилось 4 года. Причина расставания не была озвучена прессе. Как долго можно было жить в таком огне? Окончание этих отношений стало очень болезненным, с очередными примирениями и новыми расставаниями.

Кейт вспоминала о Джонни: «Не было никогда никого, кто мог так заботиться обо мне. Я потеряла человека, которому могла доверять. Это был кошмар. Годы и годы слез».

На память остался клип , в котором Депп и Мосс снялись вместе.

Райский номер шесть. Ванесса Паради (1998−2012)





После деструктивной и буйной Кейт Мосс 35-летний Депп был готов успокоиться. Французская актриса и певица Ванесса, которой на момент встречи было 25, стала матерью его детям, окружила его заботой и была рядом 14 лет.

Ванесса и Джонни познакомились на съемках фильма «Девятые врата». Спустя год Ванесса родила Лили Роуз, а в 2002 году — сына Джека. Тогда Джонни говорил: «Самое важное в жизни — это семья, если у вас нет семьи, у вас нет ничего. Я счастлив с Ванессой, для меня она — идеальная женщина». Нет, он на этот раз даже не звал замуж (ну и что, что дети). Хотя до этого разбрасывался кольцами налево и направо…

Ванесса, когда была беременна, сразу расставила точки: «Ты тихо соберешь вещи и уйдешь, если выяснится, что ты неподходящий отец для моей дочери». И Джонни Депп все годы старался доказать, что он хороший отец и муж.

Ванесса, не получив официального предложения руки и сердца (надо оно ей было?), вела себя как кошка, которая гуляет сама по себе. Но она пристально следила за тем, в каких проектах участвует Джонни. Ванесса даже запретила Деппу участвовать в сексуальной сцене с Анжелиной Джоли в фильме «Турист».

Правда, темперамент не проконтролировать: Джонни завел интрижку с няней своих детей, а потом с пресс-секретаршей. Ванесса пыталась сберечь семью. Видимо, Депп устал от роли идеального семьянина. И, видимо, он побоялся упустить что-то в жизни (кризис среднего возраста и беса в ребро никто не отменял).

Депп всегда подчеркивал, что они с Ванессой остались друзьями. А Ванесса отметила в одном интервью: «В любви нет правых и виноватых, в отношениях и женщина, и мужчина правы по-своему, каждый со своей позиции. Для одного человека любовь означает одно, другой понимает ее иначе».

Коварный номер семь. Эмбер Херд (с 2012 по 2016)





Отношения с актрисой Эмбер Херд (моложе Деппа на 22 года) начались на съемках ленты «Ромовый дневник».

Решительность и кошачья независимость — то, что всегда заводило Джонни в женщинах. А еще — экстравагантность. Эмбер встречается с женщиной? Отлично! Она тоже любит блюз? Мы так похожи! Джонни совсем потерял голову.

На Рождество 2012 года Депп назвал в честь Херд пляж на своем острове, «потому что береговая линия на карте напоминает изгиб бедра Эмбер». Херд отметила, что Джонни для нее староват и ей вообще женщины нравятся.

Джонни говорил об этих отношениях: «Я дошел до очень интересного периода в своей жизни, дошел до такого перекрестка, когда готов посвятить себя одному человеку, одной женщине и любить ее так, как люблю своих детей».

Говорят, что секрет привязанности в том, что Херд вела себя, как сам Джонни. По словам друзей Деппа, Эмбер — точная его копия, только женщина. Вот такая самовлюбленность…

В 2015 пара поженилась, а через 15 месяцев стало понятно — браку конец. Эмбер подала на развод всего через 3 дня после смерти матери Джонни. В документах причина развода звучит как «неразрешимые разногласия».

Депп признался: «Часть моего существа любит встречаться с девушкой, которая постоянно кричит и топает ногами, когда никто не знает, чем дело закончится».

Закончилась эта любовная история ненавистью и обвинениями в домашнем насилии (которые были взяты обратно). В защиту Деппа выступили Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Они уверяли, что Джонни просто не способен поднять руку на женщину…

Многие скандальные происшествия (приступы ревности и скандалы) были аккуратно зафиксированы на телефон Эмбер, и у многих осталось стойкое ощущение не романа, а пиар-кампании начинающей актрисы.

Да, по традиции, набитое на руке тату с прозвищем Эмбер — SLIM (худышка) Джонни Депп сменил на надпись SCUM (дрянь).

А пока Джонни свободен и поклонницы забрасывают его лифчиками (концерт в Москве).

Надеемся, что слухи об ухудшении здоровья актера не подтвердятся. А впереди еще много новых ролей и новых женщин!