"Нагота позволяет мне чувствовать свою силу". Красавицы, которые не боятся выкладывать обнаженные фото

Мы часто говорим о недопустимости сексуальной объективации . Но что, если есть девушки, которые чувствуют себя настолько сексуальными и раскрепощенными, что не стесняются ничего? В том числе — выкладывать в Сеть откровенные снимки.

Напомним, что о «легализации» наготы с нами говорит инстаграм-блогер из Минска Анастасия:

«Голое тело — это настоящая я. Я могу принимать любые позы, менять их — и это полностью и целиком я. Одежда сверху — это что-то, что меня прячет. Когда я голая — вот это та я, которая есть у меня. Я пришла в этот мир именно такой, голой. Это тело как дневник памяти: оно менялось каждый год, на нем есть отметины и знаки, оно отражает какой-то мой опыт. Каждое тело — это дневник памяти человека. И оно прекрасно в своем обнаженном виде».

Видимо, этой же мысли придерживается именинница этой недели и модель Эмили Ратаковски, которая появилась на обложке свежего Elle Australia и рассказала о своем отношении к откровенным снимкам.

Сегодня вспоминаем самые эстетичные и сексуальные образы модели и ее коллег по шоу-бизнесу, которые тоже живут без комплексов. Восхищаемся красотой и смелостью!

Эмили Ратаковски

«Когда женщине комфортно в своем собственном теле, когда она чувствует себя сексуальной и желанной, когда ее не волнует, что говорят о ней другие люди, это бесит окружающих. Я люблю свое тело, и это позволяет мне чувствовать свою силу, чувствовать себя влиятельной. Если людей так пугает их собственная нагота, значит им, наверное, есть чего бояться. Мне кажется, женщинам нужно перестать завидовать и осуждать друг друга», — заявила модель.

















Ким Кардашьян

«У меня есть целлюлит. И что?! Я никогда не утверждала, что идеальна. Это безумие полагать, что раз вы находитесь в центре внимания, то должны быть безупречны. Да, иногда я объедаюсь, но чувствую себя при этом отлично… Если бы я всю жизнь сидела на диетах, то была бы жутко несчастна. Я обожаю вкусно поесть! Если вы не можете наслаждаться жизнью, тогда какой в ней смысл? Нельзя постоянно истязать себя», — отмечает эпатажная шоувумен.

















Белла Хадид

«Я никогда не была уверенной в себе, скорее наоборот. Отчетливо помню издевательства сверстников, которым мое лицо казалось странным: большие губы, пухлые щеки. Я переживала из-за этого и из-за слишком широких бедер. Сегодня мне нравятся мои формы, но тогда примером для меня была моя сестра Джиджи — тоненькая и спортивная», — признается модель.

















Рианна

«На этой неделе я могу быть стройной и носить обтягивающие вещи, а на следующей — поправиться, и тогда мне понадобится oversize… Ну и что в этом такого?» — так певица прокомментировала то, как сильно изменилась ее фигура, отметив, что ее это нисколько не смущает.

















Эшли Грэм

«Уверенность в себе — огромная проблема для подавляющего большинства из нас. Причем независимо от размера одежды, типа фигуры, возраста, расы. Да что там говорить! Даже у меня бывают приступы недовольства собой. И мне кажется, главный наш союзник на пути принятия себя — слова, которые мы адресуем себе же. Важно хвалить себя, смотрясь в зеркало. Ни в коем случае не ругать, не говорить: „Я толстая!“ Тогда и другие почувствуют исходящую от вас силу», — делится популярная plus-size модель Эшли Грэм.















