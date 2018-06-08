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Оформляем детей в детский сад

09.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Отдел по образованию Березовского райисполкома информирует граждан, имеющих детей дошкольного возраста (от 2,5 до 6 лет), о порядке осуществления административной процедуры 6.7 (выдача направлений в государственные учреждения образования для освоения содержания учебной программы дошкольного образования) на 1 сентября 2018 г.

В первую очередь с 1 июня 2018 г. будут выдаваться направления в дошкольные учреждения детям, мамы которых выходят на работу в связи с окончанием социального отпуска по уходу за ребенком до трех лет (ст. 185 Трудового кодекса Республики Беларусь). Срок действия документа – 15 дней.

Место в учреждении дошкольного образования предоставляется при обращении законных представителей детей согласно очередности постановки на учет детей, нуждающихся в определении в дошкольное учреждение, с учетом количества свободных мест в учреждении, количества набираемых групп.

Согласно действующему в Республике Беларусь законодательству учреждения дошкольного образования не закреплены по территориальному признаку, в результате чего место для ребенка может быть предоставлено в любом учреждении дошкольного образования при наличии свободных мест.

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 г. №150 «Положение об учреждении дошкольного образования» комплектование групп в дошкольных учреждениях воспитанниками проводится ежегодно на начало учебного года (1 сентября). При наличии свободных мест ребенок может быть зачислен в учреждение дошкольного образования в течение учебного года. В дошкольных учреждениях для организации обучения и воспитания создаются группы для детей разного возраста:

- первые младшие группы (дети, рожденные с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г.);

- вторые младшие группы (дети, рожденные с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г.);

  — средние группы (дети, рожденные с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г.);

-  старшие группы (дети, рожденные с 1 сентября 2012 г. по 31 августа 2013 г.).

Обращаем внимание на то, что направления в учреждения дошкольного образования выдаются только законным представителям ребенка (родителям, опекунам, усыновителям) при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), свидетельства о рождении ребенка, справки постановки на учет службой «Одно окно».

Для получения направления законным представителям ребенка необходимо обратиться в кабинет №1 отдела по образованию. Время приема: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Фото: рrogomel.by

 
 
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«Шпаргалка» для родителей в пресс-релизе отдела по образованию Березовского райисполкома.
 
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