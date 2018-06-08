Из горьких трав добытый мед…

Один из тысяч рецептов счастья: «C любовью делать то, что должен делать». Смысл этих слов лучше всего открывается с высоты возраста: оглядываясь на пройденный путь, мы понимаем, что самую большую радость в жизни испытали, даря любовь близким и дальним людям, бескорыстно служа своей земле и достойно делая свою работу. Все остальное – материальные блага, карьерный рост, награды и заслуги – вторично для счастья, каким бы важным и ценным это ни казалось.

Жизнь и трудовая биография Ольги Михайловны Левошевич, много лет руководившей финансовым отделом Березовского райисполкома, – наглядная иллюстрация к сказанному. Цельная натура, она рано проявила склонность к точным наукам и, не мучаясь выбором призвания, прямо со школьной скамьи отправилась поступать в Минск в Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева. После первых испытаний две одноклассницы, поступавшие вместе, не показав результатов, уехали домой, а обладающая прочными знаниями и целеустремленная Оля прекрасно сдала вступительные экзамены, набрав даже один балл сверх проходного (!), и поступила.

Девушке нравилось учиться, было интересно заниматься анализом хозяйственной деятельности предприятий. В то время финансисты должны были быть «подкованы» со всех сторон, делали анализы и счетные проверки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, изучали множество самых разных предметов, иногда на первый взгляд, не имевших отношения к финансам, например, технологию металлов. Насыщенная и счастливая студенческая жизнь, овеянная романтикой юности и дружбой, промчалась как один день.

На распределении Ольге предложили на выбор одно из трех вакантных мест в структуре Брестского областного финансового управления: Брест, Береза и Пружаны. Не колеблясь, выбрала родной город, где стала главным экономистом финансирования народного хозяйства райфинотдела. Тогда эти отделы относились к финансовым управлениям областей, а не к райисполкомам; управления же, в свою очередь, подчинялись напрямую Министерству финансов республики.

В далеком 1970-м Ольга Мизевич и представить не могла, что через 37 лет будет уходить на заслуженный отдых с должности начальника финансового отдела Березовского райисполкома, то есть почти сорок лет проработает в районной финансовой структуре…

Труд был напряженный – приходилось заниматься не только анализом, но и счетными проверками, тщательно работать с финансовыми документами. Даже у опытных бухгалтеров выявляли финансовые ошибки, после чего на предприятие налагался штраф. Часто Ольга Михайловна ездила в совхозы проверять баланс сельхозпредприятий, с этой же целью посещала промышленные предприятия, которых в Березе и тогда было немало.

Время неудержимо летело, принося неизбежные перемены. К началу девяностых у Ольги Михайловны был опыт работы заместителем заведующего райфинотделом, три года работы на заводе металлоконструкций (нынешнем «Теплоприборе»), куда она перешла по приглашению директора завода Е.С. Скрипчука. В 1991-м ее назначили заведующим, а позже – начальником финансового отдела Березовского райисполкома (так после выделения из структуры и образования самостоятельных налоговых органов стали называться райфинотделы).

Падение промышленного производства во всем бывшем Советском Союзе и республике не обошло стороной Березовский район. Бюджет перестал наполняться и исполняться. Учителя и медицинские работники выходили на площади, скандируя требование о выплате зарплат. Некоторые, отча явшись, шли не к своему руководству, а в кабинет Левошевич, где, не сдерживая эмоций, кричали: «Корми моих детей!»

До сих пор в памяти Ольги Михайловны это время сопряжено с самыми тяжелыми впечатлениями и переживаниями. Выплаты бюджетникам представляли собой большие суммы. Собрав, по собственному выражению, «остатки денег», Левошевич отправлялась в кабинет председателя райисполкома Ильи Михайловича Малейтина. И там в итоге бурных обсуждений, а часто и горячих споров, принимались решения о приоритетных на тот момент выплатах. Было порой почти невозможно сделать единственно правильный выбор, но глава района и главный финансист были озабочены желанием сделать все возможное на благо людей, и всякий раз находился консенсус…

Постепенно за О. М. Левошевич закрепилась репутация компетентного, жесткого и принципиального финансиста и в то же время мудрого, справедливого и терпимого руководителя. Сколько раз вместе с председателями Березовского райисполкома А.И. Кунцевичем, а позже с И.М. Малейтиным ей приходилось отстаивать интересы района и добиваться выделения необходимого финансирования в высоких областных инстанциях! Но эта броня рассыпалась в прах, едва речь заходила о подчиненных, на которых она никогда не давила авторитетом, проявляла понимание к нуждам людей, а случалось – излишнюю мягкость. Такой подход рождал уважение и доверие коллектива к начальнику, будил ответственность.

Этот сплав прочности и гибкости в себе Ольга Михайловна объясняет наследственными чертами. Отцовские честность и прямолинейность уравновешены в ее характере мягкостью и терпимостью матери.

Отец, работавший электриком в воинской части, гордился сыном и дочерью, но был требователен и строг; мама, вносившая вклад в семейный бюджет с помощью золотых рук и швейной машинки, всегда лучилась добротой и готова была обогреть и закрыть от беды детей, внуков и правнуков. Пережив мужа на сорок лет, Антонина Иосифовна до последних дней жизни (умерла она в 93 года) была дочери помощницей, единомышленницей и ангелом-хранителем.

В обстановке взаимопонимания и поощрения самостоятельности и инициативы финансистов протекала работа отдела при Юрии Иосифовиче Наркевиче. Великолепно разбираясь в финансовых и экономических вопросах, глава района был в курсе тонкостей формирования и исполнения бюджета, ценил компетентность, высокую ответственность и исполнитель-скую дисциплину специалистов фин-отдела и его начальника. Конечно, его доверию способствовала стабильная работа предприятий района, делавшая возможными перевыполнение и уточнения бюджета. Будучи пенсионеркой по возрасту, Ольга Михайловна сразу же проинформировала нового председателя райисполкома о готовности уйти по собственному желанию. Но Ю.И. Наркевич посоветовал ей не спешить на заслуженный отдых и только через два года, в 2007 году, удовлетворил просьбу О.М. Левошевич об уходе. При этом, за что Ольга Михайловна ему до сих пор благодарна, Юрий Иосифович поддержал кандидатуру преемника Левошевич, которую она сама же и предложила. Назначив начальником финансового от дела ее заместителя Жанну Евгеньевну Никитич, Ю.И. Наркевич обеспечил преемственность курса и стабильность в работе отдела.

Самое большое счастье в работе финансиста – перевыполнение бюджета. Главная трудность, когда бюджет пуст. В последнем случае вопросы и призывы искать резервы всегда обращены к финансовому отделу, и Ольга Михайловна вспоминает как, отбросив обиды и эмоции, они искали, находили и пополняли бюджет.

Судьба дала Ольге Левошевич замечательных родителей и брата, ум, волю, любимую работу и личное счастье. Со старшим лейтенантом милиции участковым инспектором Владимиром Левошевичем она познакомилась на березовской танцплощадке в июле 1970-го, уже получив диплом об окончании вуза. А 7 ноября того же года молодые люди поженились. Их связывали большая и чистая любовь и желание быть вместе всю жизнь. Все так и вышло, вот только длилось их счастье всего 10 лет. В 1980-м Владимир Николаевич ушел из жизни после тяжелой болезни, успев окончить Высшую школу милиции и в звании капитана возглавить районную спецкомендатуру. В тридцать два года Ольга осталась вдовой с девятилетним Димой и двухлетней Ниной на руках… А через год семью сняли с очереди на квартиру: очередника, ее любимого мужа, уже не было на свете. Тогда-то, в надежде на получение жилья, и перешла Ольга Михайловна на ЗМК. Да только и там ничего не вышло – жилье не построили.

Так она и растила детей в родительском доме с помощью не знавшей усталости мамы. И сегодня ничуть не сожалеет о том, что не нажила никакого богатства и не построила помпезный коттедж. Зато вырастила прекрасных детей, дала им образование и живет на свете с незамутненной совестью.

Через десять лет после смерти мужа моя героиня встретила Григория Николаевича Наумовца. Его свобода от семейных уз, конечно, повлияла на ее решение о совместной жизни, хотя на официальный брак Ольга Михайловна так и не решилась. Впрочем, их союз определила в первую очередь горячая привязанность второго мужа к ее детям, в которых он видел собственных детей, делая для них больше, чем иные родные отцы. С этим добрым трудолюбивым человеком они прожили двадцать пять лет. Совсем недавно Григория Николаевича не стало, и Ольга Михайловна с болью ощущает эту потерю…

Но самый страшный удар ей пришлось пережить годом раньше. Повторив судьбу отца, после болезни ушел из жизни любимый сын Дмитрий Владимирович. И по сей день все, кто знал его, не могут оправиться от этой потери: трудно было найти более отзывчивого, доброго, ответственного и порядочного сына, мужа, отца, друга, офицера. Дмитрий Левошевич окончил школу с золотой медалью, Ленинградское высшее военное инженерное училище связи с красным дипломом. Приехав на службу в родной город, он стал заместителем командира РТЦ 2284 ОРТБ, дослужился до звания подполковника. Два с половиной года они все вместе сражались с болезнью Дмитрия, увы, тщетно…

В материнском горе не бывает утешения, под такими ударами гнутся самые сильные люди… Но жизнь все время вовлекает Ольгу Левошевич в круговерть дел и забот, не позволяя впасть в отчаяние. И она вновь собирает силы души, ведь ей есть для кого жить, о ком заботиться! Рядом, в Березе, любящие дочь Нина и невестка Алла, внучки Наташа, Таня и младший внук Павлуша, который в этом году пойдет в первый класс. А еще она нужна верным друзьям, лучшей подруге Светлане Осовцовой, коллегам. Сохранять себя и присутствие духа помогает и вера в Бога, дающая утешение и переосмысление жизни, побеждающая уныние.

Ольга Михайловна ни разу не пожалела о том, что посвятила жизнь родному городу, который сегодня радует ее сердце своей красотой. Она желает благополучия и процветания Березе и району, а работникам финансовой системы страны, которая через полгода отметит столетний юбилей, своим коллегам – уверенности в делах, интересной плодотворной работы и покорения все новых вершин на пользу стране и малой родине.

Давайте же пожелаем этой мудрой и сильной женщине, отметившей на днях юбилейную дату, милости Небес и сил души, ведь вся ее жизнь, как в стихах, – «из горьких трав добытый лучший мед».

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.