﻿ Из горьких трав добытый мед…. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из горьких трав добытый мед…

09.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Один из тысяч рецептов счастья: «C любовью делать то, что должен делать». Смысл этих слов лучше всего открывается с высоты возраста: оглядываясь на пройденный путь, мы понимаем, что самую большую радость в жизни испытали, даря любовь близким и дальним людям, бескорыстно служа своей земле и достойно делая свою работу. Все остальное – материальные блага, карьерный рост, награды и заслуги – вторично для счастья, каким бы важным и ценным это ни казалось.

Жизнь и трудовая биография Ольги Михайловны Левошевич, много лет руководившей финансовым отделом Березовского райисполкома, – наглядная иллюстрация к сказанному. Цельная натура, она рано проявила склонность к точным наукам и, не мучаясь выбором призвания, прямо со школьной скамьи отправилась поступать в Минск в Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева. После первых испытаний две одноклассницы, поступавшие вместе, не показав результатов, уехали домой, а обладающая прочными знаниями и целеустремленная Оля прекрасно сдала вступительные экзамены, набрав даже один балл сверх проходного (!), и поступила.

Девушке нравилось учиться, было интересно заниматься анализом хозяйственной деятельности предприятий. В то время финансисты должны были быть «подкованы» со всех сторон, делали анализы и счетные проверки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, изучали множество самых разных предметов, иногда на первый взгляд, не имевших отношения к финансам, например, технологию металлов. Насыщенная и счастливая студенческая жизнь, овеянная романтикой юности и дружбой, промчалась как один день.

На распределении Ольге предложили на выбор одно из трех вакантных мест в структуре Брестского областного финансового управления: Брест, Береза и Пружаны. Не колеблясь, выбрала родной город, где стала главным экономистом финансирования народного хозяйства райфинотдела. Тогда эти отделы относились к финансовым управлениям областей, а не к райисполкомам; управления же, в свою очередь, подчинялись напрямую Министерству финансов республики.

В далеком 1970-м Ольга Мизевич и представить не могла, что через 37 лет будет уходить на заслуженный отдых с должности начальника финансового отдела Березовского райисполкома, то есть почти сорок лет проработает в районной финансовой структуре…

Труд был напряженный – приходилось заниматься не только анализом, но и счетными проверками, тщательно работать с финансовыми документами. Даже у опытных бухгалтеров выявляли финансовые ошибки, после чего на предприятие налагался штраф. Часто Ольга Михайловна ездила в совхозы проверять баланс сельхозпредприятий, с этой же целью посещала промышленные предприятия, которых в Березе и тогда было немало.

Время неудержимо летело, принося неизбежные перемены. К началу девяностых у Ольги Михайловны был опыт работы заместителем заведующего райфинотделом, три года работы на заводе металлоконструкций (нынешнем «Теплоприборе»), куда она перешла по приглашению директора завода Е.С. Скрипчука. В 1991-м ее назначили заведующим, а позже – начальником финансового отдела Березовского райисполкома (так после выделения из структуры и образования самостоятельных налоговых органов стали называться райфинотделы).

Падение промышленного производства во всем бывшем Советском Союзе и республике не обошло стороной Березовский район. Бюджет перестал наполняться и исполняться. Учителя и медицинские работники выходили на площади, скандируя требование о выплате зарплат. Некоторые, отча явшись, шли не к своему руководству, а в кабинет Левошевич, где, не сдерживая эмоций, кричали: «Корми моих детей!»

До сих пор в памяти Ольги Михайловны это время сопряжено с самыми тяжелыми впечатлениями и переживаниями. Выплаты бюджетникам представляли собой большие суммы. Собрав, по собственному выражению, «остатки денег», Левошевич отправлялась в кабинет председателя райисполкома Ильи Михайловича Малейтина. И там в итоге бурных обсуждений, а часто и горячих споров, принимались решения о приоритетных на тот момент выплатах. Было порой почти невозможно сделать единственно правильный выбор, но глава района и главный финансист были озабочены желанием сделать все возможное на благо людей, и всякий раз находился консенсус…

Постепенно за О. М. Левошевич закрепилась репутация компетентного, жесткого и принципиального финансиста и в то же время мудрого, справедливого и терпимого руководителя. Сколько раз вместе с председателями Березовского райисполкома А.И. Кунцевичем, а позже с И.М. Малейтиным ей приходилось отстаивать интересы района и добиваться выделения необходимого финансирования в высоких областных инстанциях! Но эта броня рассыпалась в прах, едва речь заходила о подчиненных, на которых она никогда не давила авторитетом, проявляла понимание к нуждам людей, а случалось – излишнюю мягкость. Такой подход рождал уважение и доверие коллектива к начальнику, будил ответственность.

Этот сплав прочности и гибкости в себе Ольга Михайловна объясняет наследственными чертами. Отцовские честность и прямолинейность уравновешены  в ее характере мягкостью и терпимостью матери.

Отец, работавший электриком в воинской части, гордился сыном и дочерью, но был требователен и строг; мама, вносившая вклад в семейный бюджет с помощью золотых рук и швейной машинки, всегда лучилась добротой и готова была обогреть и закрыть от беды детей, внуков и правнуков. Пережив мужа на сорок лет, Антонина Иосифовна до последних дней жизни (умерла она в 93 года) была дочери помощницей, единомышленницей и ангелом-хранителем.

В обстановке взаимопонимания и поощрения самостоятельности и инициативы финансистов протекала работа отдела при Юрии Иосифовиче Наркевиче. Великолепно разбираясь в финансовых и экономических вопросах, глава района был в курсе тонкостей формирования и исполнения бюджета, ценил компетентность, высокую ответственность и исполнитель-скую дисциплину специалистов фин-отдела и его начальника. Конечно, его доверию способствовала стабильная работа предприятий района,  делавшая возможными перевыполнение и уточнения бюджета. Будучи пенсионеркой по возрасту, Ольга Михайловна сразу же проинформировала нового председателя райисполкома о готовности уйти по собственному желанию. Но Ю.И. Наркевич посоветовал ей не спешить на заслуженный отдых и только через два года, в 2007 году, удовлетворил просьбу О.М. Левошевич об уходе. При этом, за что Ольга Михайловна ему до сих пор благодарна, Юрий Иосифович поддержал кандидатуру преемника Левошевич, которую она сама же и предложила. Назначив начальником финансового от дела ее заместителя Жанну Евгеньевну Никитич, Ю.И. Наркевич обеспечил преемственность курса и стабильность в работе отдела.

Самое большое счастье в работе финансиста – перевыполнение бюджета. Главная трудность, когда бюджет пуст. В последнем случае вопросы и призывы искать резервы всегда обращены к финансовому отделу, и Ольга Михайловна вспоминает как, отбросив обиды и эмоции, они искали, находили и пополняли бюджет.

Судьба дала Ольге Левошевич замечательных родителей и брата, ум, волю, любимую работу и личное счастье. Со старшим лейтенантом милиции участковым инспектором Владимиром Левошевичем она познакомилась на березовской танцплощадке в июле 1970-го, уже получив диплом об окончании вуза. А 7 ноября того же года молодые люди поженились. Их связывали большая и  чистая любовь и желание быть вместе всю жизнь. Все так и вышло, вот только длилось их счастье всего 10 лет. В 1980-м Владимир Николаевич ушел из жизни после тяжелой болезни, успев окончить Высшую школу милиции и в звании капитана возглавить районную спецкомендатуру. В тридцать два года Ольга осталась вдовой с девятилетним Димой и двухлетней Ниной на руках… А через год семью сняли с очереди на квартиру: очередника, ее любимого мужа, уже не было на свете. Тогда-то, в надежде на получение жилья, и перешла Ольга Михайловна на ЗМК. Да только и там ничего не вышло – жилье не построили.

Так она и растила детей в родительском доме с помощью не знавшей усталости мамы. И сегодня ничуть не сожалеет о том, что не нажила никакого богатства и не построила помпезный коттедж. Зато вырастила прекрасных детей, дала им образование и живет на свете с незамутненной совестью.

Через десять лет после смерти мужа моя героиня встретила Григория Николаевича Наумовца.  Его свобода от семейных уз, конечно, повлияла на ее решение о совместной жизни, хотя на официальный брак Ольга Михайловна так и не решилась. Впрочем, их союз определила в первую очередь горячая привязанность второго мужа к ее детям, в которых он видел собственных детей, делая для них больше, чем иные родные отцы. С этим добрым трудолюбивым человеком они прожили двадцать пять лет. Совсем недавно Григория Николаевича не стало, и Ольга Михайловна с болью ощущает эту потерю…

Но самый страшный удар ей пришлось пережить годом раньше. Повторив судьбу отца, после болезни ушел из жизни любимый сын Дмитрий Владимирович. И по сей день все, кто знал его, не могут оправиться от этой потери: трудно было найти более отзывчивого, доброго, ответственного и порядочного сына, мужа, отца, друга, офицера. Дмитрий Левошевич окончил школу с золотой медалью, Ленинградское высшее военное инженерное училище связи с красным дипломом. Приехав на службу в родной город, он стал заместителем командира РТЦ 2284 ОРТБ, дослужился до звания подполковника. Два с половиной года они все вместе сражались с болезнью Дмитрия, увы, тщетно…

В материнском горе не бывает утешения,  под такими ударами гнутся самые сильные люди… Но жизнь все время вовлекает Ольгу Левошевич в круговерть дел и забот, не позволяя впасть в отчаяние. И она вновь собирает силы души, ведь ей есть для кого жить, о ком заботиться! Рядом, в Березе, любящие дочь Нина и невестка Алла, внучки Наташа, Таня и младший внук Павлуша, который в этом году пойдет в первый класс. А еще она нужна верным друзьям, лучшей подруге Светлане Осовцовой, коллегам. Сохранять себя и присутствие духа помогает и вера в Бога, дающая утешение и переосмысление жизни, побеждающая уныние.

Ольга Михайловна ни разу не пожалела о том, что посвятила жизнь родному городу, который сегодня радует ее сердце своей красотой. Она желает благополучия и процветания Березе и району, а работникам финансовой системы страны, которая через полгода отметит столетний юбилей, своим коллегам – уверенности в делах, интересной плодотворной работы и покорения все новых вершин на пользу стране и малой родине.

Давайте же пожелаем этой мудрой и сильной женщине, отметившей на днях юбилейную дату, милости Небес и сил души, ведь вся ее жизнь, как в стихах, – «из горьких трав добытый лучший мед».

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О жизни Ольги Михайловны Левошевич, которая многие годы руководила финансовым отделом Березовского райисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика