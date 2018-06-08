"Клуши, кроме как про детей, ни о чем говорить не могут!" 10 причин, почему женщины бесят друг друга

Сегодня мы много говорим о мизогинии, но женщины продолжают раздражать и унижать друг друга — в лучшем случае в лицо, в худшем — анонимно, на форумах в соцсетях.

Чем же женщины так бесят женщин? Об этом девушки откровенно рассказали LADY. Ох, чего же нам только не пришлось услышать! Итак, 10 самых невероятных причин, чем дамы раздражают друг друга.





1. Оливковую ветвь получают «тупые», по мнению респондентов, девушки

Логично: независимо от пола люди с ограниченным мышлением вряд ли могут кому-то сильно нравиться, особенно если речь идет о рабочих отношениях. Проблема в том, что некоторые девушки определяют уровень интеллекта первой встречной по внешнему виду: «Ужас, когда на голове раскрашенный стог, а на лице — хохлома! Видишь такое и понимаешь: ну не самая умная женщина. Таких даже жалко…» — делится своим мнением респондентка.

2. Болтливость и сплетни

Особую агрессию у респонденток вызвали дамы, которые готовы обсуждать кого угодно, что угодно и выдавать такое дикое количество слов в минуту, что «аж мозг вскипает». К тому же опытных сплетниц отличает волшебный дар сочинителя: не услышат всю правду, так придумают конец. Эпичный, сочный и яркий. Именно этим качеством — дикой любовью к распусканию слухов и плетению интриг — девушки вызывают раздражение.

3. Зависть

Девушкам катастрофически не нравится, когда их соплеменницы открыто завидуют и более того — не пытаются это скрыть. Спектр субъектов и объектов зависти огромен: начиная от новых туфель и заканчивая более умным ребенком и мужем-бизнесменом. Отсюда и рождаются сплетни и следующие «пунктики» ненависти, о которых мы расскажем далее. По словам опрошенных, в их глазах завистница — это «некая баба-яга с приворотно-отворотным зельем, токсичным для всех окружающих».





4. Конкуренция/соперничество/успешность/красота

Некоторые из опрошенных девушек честно признаются: «если вижу женщину, которая лучше меня по всем пунктам, — мозг отключается».

Например, был вот такой ответ: «Бесят всем! Особенно если есть на свете кто-то милее, румянее и белее. Ничего из себя не представляет, а муж — умник, красавец и бизнесмен! Прости мя, Господи!».

Респондентки ответили, что их также бесят дамы с вульгарным внешним видом, с накачанными губами и силиконовой грудью, «оттюнингованные» фитоняшки.

5. Высокомерие/напыщенность/самомнение/наглость/пафос

Респондентки единодушно заявили, что терпеть не могут излишнего пафоса и «понтов», когда другие женщины пытаются показать свою жизнь с выгодной стороны, особенно если в реальности все очень печально. Раздражает и чрезмерная любовь к себе, нарциссизм и эгоистичность, когда слышишь только «я, я да я».

6. Хитрость и любопытство

Опрошенных дам невероятно раздражает, когда девушки специально строят из себя «дурочек» и ведут подпольные игры ради достижения своей цели. Манипуляции, интриги, лицемерие, использование человека для своих целей — это трудно терпеть. Вот один из ответов: «Раздражают мнимой святостью. Все вокруг падшие женщины, а она одна такая „ангел во плоти“».

Также многих откровенно бесит, когда знакомые барышни начинают раздавать советы и совать нос в чужие дела! Бестактность и навязчивость, неумение хранить секреты и искренне радоваться за успехи других — вот что бесит женщин в женщинах. Поэтому многие из опрошенных ставят под сомнение наличие такого понятия, как женская солидарность.





7. Истеричность и скандальность

Респондентки отметили, что их выводят из себя женщины, которые не могут держать свои эмоции под контролем и постоянно капризничают. Женщины отмечают, что им не нравятся пессимистичные барышни, которые все время ноют… Но тут же уточняют: те, кто живет порхая, легко и беззаботно, но при этом ничего не делает, — тоже бесят. Вот такой парадокс.

8. Яжемать

Многие девушки не могут спокойно реагировать на тех жен, которые только и делают, что говорят о детях и муже. Так, одна респондентка прокомментировала: «Бесит, когда женщина стремится защищать и оберегать мужчину: он слабенький, больной, тупой и немощный — я обязана за него все делать. А потом она же жалуется на жизнь!».

Больше всего раздражает респонденток в этих случаях то, что женщины готовы «ныть» и причитать круглые сутки, но ничего менять в своей жизни не хотят: «Бесят клуши, которые, кроме как про семью и детей, больше ни о чем говорить не могут, как будто, кроме этого, ничего в жизни нет!».

9. Нарушение ПДД

Иногие мужчины до сих пор считают, что женщин нельзя пускать за руль. Удивительно, но некоторые представительницы слабого пола согласны с ними.





10. Бесят своим присутствием

Многие девушки не могли четко понять, чем же бесят их другие, и отвечали коротко — всем. Вот просто тем, что находятся рядом, что существуют, что дышат воздухом и ходят по земле.

К слову, было немало женщин, которые признавались, что их другие люди вовсе не раздражают. Однако количество желающих выразить свое мнение было огромным!

Вместе со специалистом мы попытаемся разобраться в феномене мизогинии.

Психолог Анастасия Короленко:

— Для начала нужно разобраться, что такое «внутренняя мизогиния». Итак, сам термин трактуется, как презрение и ненависть к женскому полу. Основная мысль такова: что бы ни сделала женщина — все равно плохо. Сами женщины очень преуспели в использовании этого понятия. Для них это способ поднятия своей ценности за счет унижения другой женщины.

Как получается так, что женщины начинают ненавидеть себя? Ответ прост. Все закладывается с детства. Вспомните, как в детстве говорили, что можно мальчикам, а девочкам нельзя, а то высмеют, накажут. Если мужчина не женится до тридцати, то это образ его жизни, а вот если девушка не вышла замуж к тридцати, то это уже старая дева. Все это ведет к дистанцированию от своего пола. Потому что противостоять этому в одиночку страшно, непривычно, да и на практике вряд ли возможно.

Как эта ненависть проявляется? Это отрицание принадлежности к женскому полу. Вспомните, как гордо было дружить с парнями во дворе и приятно было слышать: «Ты же пацанка! А не как эти!».

Следующий признак мизогинии — это обесценивание своих поступков, игнорирование всего «женского». Будь то стиль одежды, женское поведение или просто женский труд по дому. Некоторые женщины начинают насмехаться над представительницами женского пола, которые находятся в декрете. И такие ситуации мы наблюдаем постоянно.

Как от этого избавиться? Это только ваше решение — продолжать ненавидеть всех женщин или нет. Однако не стоит забывать, что это состояние влияет не только на каких-то далеких женщин, но и на вас саму в первую очередь.

Невозможно в один миг избавиться от такого отношения. Но что вы можете сделать прямо сейчас:

1) Контролировать свои мысли. Например: «Подруга обманула меня, потому что она женщина или из-за того, что она никогда не вызывала у меня доверия?». Вот ответ на такой вопрос резко даст вам понять, насколько шаблонно вы думаете.

2) Старайтесь больше взаимодействовать с женщинами. Не бойтесь зависти, соперничества. Вы такая одна! И такой же вас в целом мире нет! Ищите себе окружение, которым вы будете восхищаться. Если вам нравятся успешные и красивые женщины, постарайтесь подружиться с ними и стараться быть такой, какой хотите.

3) Попросите близких подруг обращать внимание на ваши высказывания. Например, когда вы говорите похожие фразы или когда вы обесцениваете собственные утверждения такими оборотами, как «я могу ошибаться, но…». Если вдруг вы резко негативно выразились по отношению к другой женщине, то остановитесь и задумайтесь — почему вас это так беспокоит и вызывает негатив? Нередки случаи, когда успешных, работящих женщин раздражают те, кто ничего не делает и постоянно отдыхает. Вы живете без выходных? Тогда просто позвольте себе отдохнуть, отложить дела и сделать то же самое, что объект вашей ненависти. Вот увидите, вам станет гораздо легче!

4) Проявляйте сострадание, а не осуждение, когда вы замечаете собственную или чужую бессознательную мизогинию. В противном случае вы недалеко от нее уйдете. Постарайтесь сменить агрессию на сочувствие или жалость.

5) И самое главное — поработайте со своей самооценкой, сходите на терапию к психологу, если не можете самостоятельно справиться с проблемой. Как только вы примете в себе себя, полюбите себя и будете восхищаться собой — сразу агрессия по отношению к окружающим пройдет. Пока вы отрицаете в себе женщину, шансов на истинное счастье очень мало.