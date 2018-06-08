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В Пинске снова меняется график движения городских и пригородных автобусов, следующих через Западный микрорайон (схема объезда)

09.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинске снова меняется график движения городских и пригородных автобусов, следующих через Западный микрорайон (схема объезда)
В связи с открытием для движения улицы Брестской на участке от ул. Корбута до ул. Революционной с одновременным закрытием перекрёстка улиц Брестская и 60 лет Октября, ориентировочно с начала дня 17 июня предположительно на месяц, в порядок обслуживания маршрутной сети вносятся изменения, рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк».

  • На всех городских маршрутах дополнительно исключаются из обслуживания остановочные пункты (далее – о.п.) «Мини-рынок «Западный» (временный о.п.) и «Улица 60 лет Октября»;
  • на части маршрутов возобновляется обслуживание о.п. «Завод искусственных кож», «Улица Революционная», «Опытно-механический завод», «ЗАО ХК «Пинскдрев» в западном направлении, «Гимназия № 3» (временный о.п.);
  • автобусы маршрутов №  №  4, 5 (№ 6 в обратном направлении), 11, 25 при движении от диспетчерского пункта (далее – ДП) «Западный» будут следовать по схеме: Брестская – Индустриальная – Красноармейская – Железнодорожная – Полесская – Брестская и далее по существующей схеме. Движение в обратном направлении – противоположным образом (вместо ул. Полесской – ул. И.Чуклая);
  • автобусы маршрута №  19 при движении от ДП «Западный» будут следовать по схеме: Красноармейская – Железнодорожная – Полесская – Брестская и далее по существующей схеме. Движение в обратном направлении – противоположным образом (вместо ул. Полесской – ул. И. Чуклая).

ВНИМАНИЕ! Для вышеперечисленных маршрутов будут оборудованы временные остановочные пункты на ул. Индустриальной в обоих направлениях, а также на ул. Красноармейской (напротив ОАО «Пинский мясокомбинат») в восточном направлении и в обоих направлениях в районе путепровода;

  • автобусы маршрутов №№ 1, 3, 3А, 14, 15 после отправления от ДП «Железнодорожный вокзал» будут осуществлять движение по следующей схеме: Железнодорожная – З. Космодемьянской – Завальная – Брестская – Революционная – путепровод – Солнечная и далее по существующей схеме. Движение в направлении ДП «Железнодорожный вокзал» – обратным порядком (вместо ул. Завальной – ул. Горького, маршрут № 15 – по ул. И. Чуклая);
  • автобусы маршрута №№ 16 после отправления от ДП «Железнодорожный вокзал» будут осуществлять движение по следующей схеме: Железнодорожная – Полесская – Брестская – Революционная – путепровод – Солнечная и далее по существующей схеме. Движение в направлении ДП «Железнодорожный вокзал» – обратным порядком (вместо ул. Полесской – ул. И.Чуклая).

ВНИМАНИЕ! На вышеперечисленных маршрутах №№ 1, 3, 3А, 14, 15, 16 будет изменено расписание движения с целью исключения дублирования маршрутов в определённые временные промежутки. Новыми расписаниями на некоторых рейсах будет предусмотрен кратковременный отстой на о.п., расположенных в районах индивидуальной застройки «Крайновичи», «Красичин»;

  • обслуживание маршрутов №№ 23А, 48 временно приостанавливается;
  • на маршруте № 24 исключаются из обслуживания о.п. «Магазин стройматериалов», «МРЭО» «Улица 60 лет Октября (для № 24)» — исключается движение по улицам Южная, Пучкова, 60 лет Октября;
  • автобусы маршрута № 26 будут формироваться на ДП «Радужный» (исключается движение в направлении микрорайона «Западный»);
  • автобусы маршрута № 33 будут формироваться на ДП «Железнодорожный вокзал». Схема движения по маршруту: Железнодорожная – Красноармейская – Индустриальная – Брестская и далее по маршруту. Движение в направлении ДП «Железнодорожный вокзал» – обратным порядком;
  • вводится обслуживание дополнительных маршрутов № 34А (до обеда) и 43А (после обеда), которые будут формироваться на ДП «Радужный», а в районе индивидуальной застройки «Крайновичи» следовать по схемам движения маршрутов №№ 34 и 43 соответственно;
  • автобусы маршрутов №№ 7, 23 при движении от ДП «Центральная больница» будут следовать по схеме: Солнечная (конечный о.п. «Рынок «Солнечный») – путепровод – разворот на ул. Гайдаенко – путепровод – Солнечная (начальный о.п. – «Рынок «Солнечный») и далее по существующим схемам.

Автобусы пригородных маршрутов Пинск-Молотковичи (через Жабчицы и через Домашицы), Пинск-Домашицы через Молотковичи, Пинск-Яечковичи, Пинск-Дубое после отправления от автовокзала будут следовать по схеме: Железнодорожная – З.Космодемьянской – Завальная – Брестская – Революционная – Красноармейская – Индустриальная – Брестская и далее по существующей схеме. Движение в направлении автовокзала – Брестская – Индустриальная – Красноармейская – Железнодорожная.

Автобусы других маршрутов Красичинского направления (Ополь, Берёзовичи, Выжловичи, Одрижин, Иваново через Богушево, Оброво) после отправления от автовокзала будут осуществлять движение по следующей схеме: Железнодорожная – Красноармейская – Индустриальная – Брестская и далее по существующей схеме. Движение на автовокзал – обратным порядком.

Скорректированные с учётом изменения схем движения расписания движения автобусов будут размещены на городских остановочных пунктах до 16.06.2018 в чёрно-белом формате.

Схема объезда на период закрытия для движения перекрёстка улиц Брестская и 60 лет Октября


В Пинске снова меняется график движения городских и пригородных автобусов, следующих через Западный микрорайон (схема объезда)

 
 
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