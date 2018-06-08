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Клубника по 2 рубля, огурцы - по рублю. Что почем на Скидельском рынке Гродно
В сезон овощные ряды на Скидельском рынке оживают. В конце весны здесь робко появляется ранняя зелень и маленькие пучки редиски, а в начале лета прилавки расцветают: пучки укропа и петрушки соседствуют с ароматными ягодами. Уже есть баклажаны и перцы нового урожая. Но пока они, дорогие и красивые, не пользуются большим спросом, а вот за крупной клубникой по 2,30 выстраиваются очереди. TUT.BY прогулялся по Скидельскому и посмотрел на ассортимент овощных прилавков главного продовольственного рынка Гродно.
Клубничный сезон в разгаре! Сладкий и сочный клубничный аромат несется над прилавками, очередями и продавцами, которые на все лады расхваливают свой сезонный товар. Большинство продают, конечно, клубнику. Купить ее можно даже с машин сельхозпредприятий — по 2,5 рубля за кг. Вообще диапазон цен на сладкую ягоду — от 1,90 до 3 рублей. Но очередь стоит за клубникой по 2,70.
— Смотрите, какие крупные ягоды. Одна к одной, — нахваливает свой товар продавец. Впрочем, рекламировать ягоды долго не приходится — к прилавку выстраивается очередь гродненцев. Клубнику берут ведрами.
Рядом скучают другие продавщицы: мелкие ягоды по 1,90 спросом не пользуются.
— В выходные будем скидывать цены, скорее всего. Ягода по такой жаре быстро портится, — говорит одна из женщин.
Рядом бойко идет торговля помидорами — есть желтые по 4, есть малиновые «Бычье сердце», есть темно-красные по 5,50. В среднем за обычные помидоры просят три рубля. Можно найти «сладкие и мясистые» по 2,80. Говорят, овощи привезли из Минской области.
Свежие огурцы уже «наши», гродненские. Продают и частники, и хозяйства. На прилавке Гроднооблпотребобщества огурцы по 80 копеек. На остальных прилавках цены начинаются от рубля. Появилась и молодая картошка. Ее, кстати, можно купить за 1,90- 3,50.
— Это уже наша, белорусская. Из Берестовицы привезли, — говорит продавщица.
Рядом можно купить картофель прошлогоднего сезона. По 25 копеек за килограмм.
Лесной ягоды на прилавках еще мало. Ее найти можно у бабушек на мини-рынке на улице Антонова. Пока предлагают только землянику. Стаканчик — 1,80, баночку отдадут за 3,5 рубля. Еще и горсть сверху насыплют.
— Вы не смотрите, что она темная — это сорт такой. У нас за домом речка, а за ней лес. Вот там на полянке и собираем. Она садовая почти — вон какая крупная, — сразу же рассказывает историю своей ягоды продавщица и дает попробовать. Большие ягодки вкусные и сочные.
Уже можно купить лисички. Цены на грибы у продавцов очень разнятся. На Скидельском у единственного продавца литровую баночку можно было купить за 4 рубля, а вот на мини-рынке такая же емкость стоила 8 рублей.
Из экзотических овощей на рынке были замечены побеги чеснока — по два рубля за пакетик. Также можно было купить ревень «для компотов и пирогов» — по рублю за пучок.
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В начале лета прилавки Скидельского рынка расцветают: пучки укропа и петрушки соседствуют с ароматными ягодами. Уже есть баклажаны и перцы. Но пока они, дорогие и...
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