Клубника снова дорожает, появилась земляника. Что почем на Брестском рынке

На Брестском рынке к выходным — заметное повышение спроса и цен. TUT.BY посмотрел, почем наиболее ходовые сезонные овощи, фрукты и ягоды.





Цены на клубнику за неделю упали вдвое, но если в будний день у дома у частников ее можно было купить за 1,5 рубля, то в пятницу на рынке цена колеблется от 2,5 до 4,5 рублей. Продавцов достаточно, покупатели торгуются.

Черешню можно найти местную, а можно — заморскую. Первая заметно дешевле. Сухонькая пенсионерка предлагает урожай по цене 80 копеек за лоток.

— Сколько в нем граммов?

— Где-то 350.

Более сочная и красная, но тоже из местных, черешня продается уже за 4 рубля, цена на привозную колеблется от пяти до девяти.

Черника, как и лесная земляника, выставлена в любимой «народной» таре — пол-литровых и литровых банках. Цену немногочисленные продавцы держат одинаковую: 6 и 3 рубля за литр и пол-литра соответственно.

По цене черники и лисички. Земляники мало и она пока дорогая: десять рублей за литровую баночку и вдвое меньше за пол-литра.

Наконец-то брестчане дождались и молодой картошки. Цена на нее напрямую зависит от «калибра»: мелкую, как горох, которую все любят зажаривать целиком, можно найти за полтора рубля. Чем больше размер клубня — тем дороже, в среднем 2,5 — 4,5 рубля.

Цена на огурцы стартует от рубля, максимальная — на 50 копеек дороже. Не тепличных помидоров нам еще ждать несколько недель: сейчас же цена на них в зависимости от места произрастания и цвета колеблется в пределах 2,7 — 5 рублей.





Привозные абрикосы и персики — самые дорогие на рынке. Брестчина — из тех регионов Беларуси, где эти южные фрукты тоже вызревают, но ближе к августу. Пока же продают те, что привезли из более теплых стран. Абрикосы на рынке можно найти по цене 5,5 — 7,5 рублей за килограмм. Персики заметно дороже — от 7 до 10 рублей.