Клубника - от 1,5 рублей, огурцы - от 19 копеек. Что почем на главном рынке Могилева

«Берите клубнику — сладчайшая! Такую нигде больше не найдете», — завлекают бабушки прохожих. Нестройный ряд торговцев сезонными ягодами, овощами, зеленью традиционно выстроился от ворот Центрального рынка Могилева до самой улицы Первомайской. В разгар клубничного сезона TUT.BY сходил на рынок прицениться к ягодам, овощам и узнать прогнозы на землянику.





Пятница, разгар рабочего утра, а на Центральном рынке Могилева уже многолюдно. Торговцы говорят, в выходные покупателей будет еще больше, а цены, возможно, ниже. Но не факт.

Сезон свежих овощей и фруктов по-настоящему открылся недели две назад. Соскучившиеся по свежим витаминам могилевчане берут все. Сейчас особенно в ходу клубника и черешня.

Цены на ягоды, фрукты, овощи различаются в зависимости от продавца, страны происхождения и, конечно, товарного вида.









Например, есть клубника и по 1,5 рубля за кило — из Бреста: меленькая, но крепенькая и спелая. Такую хорошо брать на варенье, делятся опытом покупатели. Та же брестская, но крупнее, стоит 2,6 — 3 рубля. Есть украинская по 4 — 4,5 рубля. На подходах к рынку пожилые женщины продают урожай со своих грядок. Ягоды крупные, одна в одну — 3 рубля за литровую банку, 3,5 рубля — ведерко из-под майонеза.

Продавцы черешни говорят, что сезон начался около полутора недель назад. С каждым днем ягоды и покупателей все больше, а цены ниже. Большая часть черешни — из Молдовы, есть также из Узбекистана. Цена — от 2,4 до 7 рублей за килограмм.





Огурцов на рынке — валом: и маленьких с острыми колючками, и здоровенных и гладких, как кабачок. Средняя цена — 1 рубль за 1 кг. Самые дешевые огурцы — у могилевской фирмы «Кадино»: по 19 копеек. Белыничское райпо продает огурцы из Ждановичей за 21 копейку, Могилевский облпотребсоюз — за 79 копеек. Владельцы собственных огородов и парников выставили цену в 1,5 — 2 рубля.

— Берите шкловские огурчики, сладкие и хрустящие, — женщины стараются выложить товар на прилавке как можно красивее. Говорят, ездят на рынок уже вторую неделю. За раз привозят 70−100 кг огурцов со своих соток.









— В прошлом году первую партию огурцов 5 мая сняли, в этом году — 27-го. Погода не та — мало солнца и дождя, — говорят шкловчанки.

Томаты можно купить по цене от 2,37 до 3,5 рублей. Причем и белорусские, и украинские по цене примерно одинаковы.

Средняя цена молодых кабачков — 1,7 рублей, стоимость персиков — 2,8 — 5 рублей. Абрикосы в зависимости от вида стоят 3,7 — 6,5 рублей.

Молодого картофеля на рынке мало. Продают, в основном, урожай 2017 года.

— Так рано ж еще для молодой белорусской картошки! — разводит руками продавец. — Приходите недельки через две.

Но в Краснодаре успели уже собрать первую молодую бульбу — в Могилеве ее продают за 2 рубля. На одной точке мы заметили мелкий, размером с грецкий орех, молодой картофель. Говорят, белорусский — по полтора рубля.

Лесную землянику продают только сами сборщики. На подходе к рынку — по 2 — 2,5 рубля за стакан, литровая банка — 4 рубля. По словам женщин, землянику нужно брать, пока есть: мол, дождей нет и не предвидится, а ягоде нужны влага и солнце.





— Я собирала в Запокулье Белыничского района, — показывает свою землянику пенсионерка Анна. — Собираешь ее, и видишь, что ягода даже вырасти не успевает — сохнет, отваливается. А та, что успела созреть, не такая. Вон, у нее, посмотрите — видно по ягоде, что влаги больше.

— Да не, солнца просто больше. Ты же под кустиками собирала, а у нас вся земляника — на поляне, — говорит ее соседка по торговому месту Алла. Она привезла землянику из деревни Ямное Быховского района.

Женщины говорят, что первая земляника поспела на прошлой неделе, но быстро закончится, если погода не изменится.

— Грибов — видите — на рынке тоже пока нет. Им бы дождика хорошего — и грибам, и ягодкам. И было бы хорошо, — выразительно смотрят на небо женщины.