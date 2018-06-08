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Клубника - от 1,8 рубля. Что почем на витебском Полоцком рынке

09.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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На Полоцком рынке уже есть сравнительно недорогая клубника и черешня: цены на эти ягоды с начала сезона упали более чем в два раза. Стоимость земляники пока «кусается», и продают ее стаканчиками. А вот белорусской молодой картошки и грибов из родных лесов, как и черники с малиной в северном Витебске пока нет. Хотя на минской Комаровке их уже продают.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Ягоды: клубнику берут охотно, к черешне больше присматриваются

Клубники — «ягодной королевы» июня — на Полоцком целые россыпи. И грузчики все подвозят и подвозят продавцам новые ящики. Значит, люди берут охотно.

Самая дешевая клубника на этом витебском рынке стоит 1,8 рубля за кило, самая дорогая — 2,7 рубля. Практически вся ягода — из Бреста.

Продавцы говорят, что цены на клубнику упали уже более чем в два раза: стартовали они несколько недель назад с 6 рублей (за украинскую) и 8,5 рубля (за брестскую).

— На следующей неделе клубника еще подешевеет, — обещает одна из продавцов.

— Насколько?

— Ну, все зависит от поставщика. И от урожая.

Ценник на черешню «прыгает» от 5,9 до 6,5 рубля.

— Подходим, берем черешенку! Пробуем: вкусная, черненькая, сладенькая! — зазывает продавец.

Но покупатели или проходят мимо, или берут у нее бананы.

— Да, дороговато для многих, — соглашается с моим предположением о «кусачей» цене продавец. — В основном люди на черешню больше смотрят, а если берут, то по полкило. Хотя это уже вторая черешневая «волна» на рынке. Первые ягоды вообще стоили по 8, а то и 12 рублей за кило.

Землянику мы нашли только у двух продавцов.

— По рублю стакан. Может быть, завтра стакан ягод будет уже стоить 80 копеек.

— А я вообще цену назначаю, глядя на конкретного человека. Одному скажу: «Рубль», а второму: «Два», — хмуро добавила вторая продавщица.

— То-то вы и стакана земляники за все утро еще продали, — заметила соседняя торговка.

Малины и черники на Полоцком рынке пока нет. «Да вы что! С ума сошли? — удивляются нашему вопросу об этих ягодах продавцы. — Какая черника? И какая малина? У нас в Витебске у людей недавно только своя клубника пошла, тогда как в Бресте она уже отходит. А черника с малиной когда еще в наших краях поспеют…».

Персиков мало, абрикосов — много, но цена одна

Странно, но персиков на Полоцком базаре мало — буквально на нескольких лотках. Разбежка в цене значительна — от 4,9 (за молдавские) до 6,9 рубля (за греческие). В чем разница между этими персиками, продавцы пояснить не смогли — на вид они были практически одинаковыми.

Абрикосов же наоборот много и на выбор: от мелких до крупных. Стоят они так же, как и персики — от 4,9 до 6,9 рубля.

Молодой бульбы — нет, но огурцы скоро пойдут свои

Молодой картошки, даже привозной — например, из Украины, на базаре пока нет. Картофель старого урожая продают в среднем за 1,3−1,5 рубля за килограмм. В одном месте увидели кило за 50 копеек, но клубни были, прямо скажем, невзрачные.

Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Помидоры отдают в среднем по 3 рубля за килограмм. Самые дешевые томаты, которые нам встретились, стоили 2,4 рубля, а самые дорогие — 4,8 рубля. Очень распространены в Витебске помидоры, привезенные из агрокомбината «Ждановичи» под Минском. Стоят они 2,8 рубля за килограмм — причем не только на базаре, но и на лотках на улицах.

Огурцы на Полоцком стоят от 75−76 копеек (эти «пупырчатые» вырастили в теплицах ОАО «Рудаково» под Витебском) до 1,2 рубля. Один торговец поставил ценник аж в 1,6 рубля, хоть по виду его товар ничем не отличался от огурцов за рубль двадцать.

Хорошие огурчики, которые выросли в Пинске, — по 80 копеек, продавали две жительницы Бешенковичского района.

— А на следующей неделе мы уже привезем огурцы со своих личных грядок. Продавать будем по 3 рубля за кило, — приглашают сельчанки.

Женщины с утра до позднего вечера пропадают на огороде, но он здорово помогает выживать:

— У нас не очень много земли — гектар и пять теплиц. Выращиваем картошку и другие овощи. Работы на земле, конечно, много, но она для нас привычная, никакого другого, кроме деревенского труда, мы и не знаем. Прошлый сезон окупился хорошо. Надеемся, и этот тоже будет удачным.

Лисичек и других грибов из наших придвинских лесов на рынке пока нет.

— Рано еще, приходите за грибами позже, — разводят руками продавцы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На Полоцком рынке уже есть сравнительно недорогая клубника и черешня: цены на эти ягоды с начала сезона упали более чем в два раза. Стоимость земляники пока...
 
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