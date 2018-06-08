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Клубника - от 2 рублей, огурцы по 20 копеек. Что почем на городском рынке Гомеля

09.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Лето — самое время запасаться витаминами. Если своего огорода нет, то вам прямая дорога на рынок. TUT.BY узнал цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды в Гомеле.


В воздухе запах клубники, говорят, в этом году ее урожай удался. Впрочем, цены на ягоду продавцы стараются не опускать: самая мелкая и неприглядная по 2 рубля, красивее и крупнее — 2,50. Но есть и по 3 рубля, и даже по 3,50.

Александр с родителями приехали на гомельский рынок с Брестчины.

— Там теперь она у нас совсем копейки, по 1,5 рубля… Сюда выгодно везти даже с затратами на дорогу, — объясняет парень.


Через пару прилавков от брестских фермеров торгует гомельский продавец Владимир. Цена на его ягоду выше — 3 рубля. Дефицита в покупателях нет.

—  Возьмешь дешевле — выбросишь больше. Какая тут экономия? — рассуждает пенсионер Сергей Михайлович — и просит Владимира взвесить пять килограммов.


Рядом с продавцами клубники расположились земляничники. Тут никаких ягодных гор — скромные ароматные стаканчики. Но рентабельность этого бизнеса выше: всего-то и нужно, что сходить в лес, собрать ягоду и принести на рынок. Цена за стаканчик немалая — от 2,50 до 3 рублей.


Самые длинные очереди у палаток с овощами. Здесь огурцы производства КСУП «Тепличное», что в Березках, продают всего за 20 копеек. Рядом брестские — по 80 копеек. У пенсионерок, с огорода — по рублю.

Помидоры самые дешевые тоже из Березок — по 2,60. Привозные — по 3 — 4,5 рубля.

На рынке появился молодой картофель. Пока только украинский. Цена — от 1,30 до 2 рублей. Кабачки больше по размерам напоминают огурцы, их пенсионерки продают по 1,80, редиску — по полтора рубля пучок.

Подешевела и, наконец, стала доступна многим черешня — от 4,50 до 6 рублей за кг.


— Сходите в крытый рынок, там я видела по 4 рубля, — подсказывает женщина в очереди. Но, к сожалению, нашу советчицу сбили хитро оформленные ценники, на которых крупным шрифтом значится цена в рублях, а в углу мелким приписано 99 копеек. В итоге черешня в крытом рынке получается дешевле всего на одну копейку.

Самые дешевые абрикосы сейчас из Украины — по 4 рубля, армянские по 5, «ананасные» — по 6. Персиков на рынке мы не нашли.

 
Теги: Гомель
 
 
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