В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха

Сегодня в Беларуси ограничено купание на 14 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, запрещено купание – на 1 зоне рекреации, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Ограничено купание детей на 10 зонах рекреации:
Брестская область:
- пляж «Центральный», правый берег р.Мухавец, г.Брест;
- пляж «Центральный», левый берег р.Мухавец, г.Брест;
- пляж оз.Меднянское, д.Медно, Брестский район;
- зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье, Брестский район;
- пляж санатория «Надзея» р.Мухавец, Жабинковский район;
Гомельская область:
- пляж «Каскад – 1» Центральный район, г. Гомель;
- пляж «Каскад – 2» Центральный район, г. Гомель;
- пляж «Волотовской» Центральный район, г. Гомель;
- пляж «Прудковский» Центральный район, г. Гомель;
- пляж «Западный» Советский район, г. Гомель.
Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:
Могилевская область:
- зона рекреации на р. Днепр, г. Могилев;
- зона рекреации на Гребеневском озере, г. Могилев;
- пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
- пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район.
Запрещено купание на 1 зоне рекреации:
пляж городского парка г. Жабинка.