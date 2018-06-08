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В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха

09.06.2018 09:02 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха
Фото из открытых источников

Сегодня в Беларуси ограничено купание на 14 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, запрещено купание – на 1 зоне рекреации, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Ограничено купание детей на 10 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж «Центральный», правый берег р.Мухавец, г.Брест;
  • пляж «Центральный», левый берег р.Мухавец, г.Брест;
  • пляж оз.Меднянское, д.Медно, Брестский район;
  • зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье, Брестский район;
  • пляж санатория «Надзея» р.Мухавец, Жабинковский район;

Гомельская область: 

  • пляж «Каскад – 1» Центральный район, г. Гомель;
  • пляж «Каскад – 2» Центральный район, г. Гомель;
  • пляж «Волотовской» Центральный район, г. Гомель;
  • пляж «Прудковский» Центральный район, г. Гомель;
  • пляж «Западный» Советский район, г. Гомель.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:

Могилевская область:

  • зона рекреации на р. Днепр, г. Могилев;
  • зона рекреации на Гребеневском озере, г. Могилев;
  • пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
  • пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район.

Запрещено купание на 1 зоне рекреации:

пляж городского парка г. Жабинка. 

В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха
В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 1 по 7 июня 2018 года обследовали 371 зону рекреации, на 71 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и...
 
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