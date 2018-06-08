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О введении запрета на нахождение граждан на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств

09.06.2018 — Разное | Прамень  
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Решение Столбцовского районного исполнительного комитета от 5 июня 2018 г. N 670

На основании статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс), пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 октября 2016 г. № 70 и в связи с установившейся жаркой и сухой погодой на территории Столбцовского района, Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Запретить с 5 июня 2018 г. нахождение граждан на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Кодекса, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь», проведение на территории лесного фонда работ в период пожароопасного сезона III-V классов пожарной опасности.

2. Всем землепользователям Столбцовского района усилить наблюдение и контроль за занимаемыми земельными участками в целях раннего обнаружения возникающих очагов пожаров, обеспечить принятие экстренных мер по их ликвидации.

3. Персональную ответственность за своевременное принятие мер по ликвидации пожаров возложить на землепользователей.

4. Непосредственное и оперативное руководство проведением мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации лесных пожаров поручить Столбцовскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

5. Государственному лесохозяйственному учреждению «Столбцовский лесхоз» довести информацию об установлении III-V класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды и периоде действия запрета, определенного пунктом 1 настоящего решения, складывающейся обстановке и введении особого режима посещения лесов и торфяных массивов, о правилах поведения и ответственности за нарушение пожарной безопасности, о месте нахождения участков лесного фонда, на которых установлены ограничения и запреты, путем ее размещения на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, в средствах массовой информации, установки информационных знаков.

6. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Прамень» и озвучить в программе радиовещания «Радыё Стоўбцы».

7. Признать утратившим силу решение Столбцовского районного исполнительного комитета от 4 августа 2015 г. № 958 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесных массивах, на торфяниках и в населенных пунктах Столбцовского района».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Столбцовского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель Ю. Н. Горлов

Управляющий делами А. Г. Янковская

 
 
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Решение Столбцовского районного исполнительного комитета от 5 июня 2018 г. N 670 На основании статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс), пункта 5...
 
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