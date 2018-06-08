О проведении районного субботника

Распоряжение Столбцовского районного исполнительного комитета № 105р, 7 июня 2018

1. В рамках выполнения мероприятий по подготовке к празднованию 425-летия города Столбцы провести 9 июня 2018 года районный субботник.

2. Руководителям учреждений, организаций города:

– организовать работу по обустройству, эстетическому оформлению подведомственных и прилегающих территорий, обеспечить озеленение и цветочное оформление территорий населенных пунктов путем посадки деревьев, кустарников, устройства газонов и цветников, создания декоративных композиций, благоустройство территорий парков и улиц;

– обеспечить максимально эффективное участие всех работников учреждений и организаций и населения для выполнения необходимого объема работ (трудовые и материальные ресурсы).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Столбцовского районного исполнительного комитета Цивако А. Н.

Председатель Ю. Н. Горлов