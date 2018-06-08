Сроки получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство, или как не потерять землю

Как привило, граждан, принявших наследство, интересует ответ на вопрос, существуют ли в законодательстве сроки, в течение которых они должны (могут) получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство.

Сразу необходимо отметить: сроков для получения свидетельства о праве на наследство не имеется, поскольку получение свидетельства о праве на наследство - это не обязанность наследника, это его право. Свидетельство о праве на наследство может быть получено наследником в любое удобное для него время по истечении установленного гражданским законодательством срока для принятия наследства.

Однако в отношении получения свидетельств о праве на наследство на земельные участки имеются некоторые нюансы, которые и будут рассмотрены в настоящей статье.

В соответствии со статьей 52 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З (далее – Кодекс) наследники земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, обязаны обратиться в соответствующую организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права частной собственности на переданный по наследству земельный участок по истечении установленного гражданским законодательством срока для принятия наследства, но не позднее восемнадцати месяцев со времени открытия наследства.

Статья 53 Кодекса установила срок для обращения граждан за государственной регистрацией перехода прав на унаследованные земельные участки, предоставленные в пожизненное наследуемое владение.

Так, в соответствии с указанной нормой наследники земельных участков, находящихся в пожизненном наследуемом владении граждан, обязаны по истечении установленного гражданским законодательством срока для принятия наследства, но не позднее восемнадцати месяцев со времени открытия наследства обратиться в соответствующую организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком либо в Минский городской, городской (города областного, районного подчинения), районный, сельский, поселковый исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией за предоставлением земельного участка в частную собственность или аренду.

В соответствии с Перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» для государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения прав либо ограничения (обременения) права на земельный участок при его наследовании, кроме иных предусмотренных подпунктом 22.1.5. Перечня документов, в территориальную организацию по государственной регистрации заявителю необходимо представить свидетельство о праве на наследство или копию постановления суда о признании за наследником права на земельный участок.

Таким образом, несмотря на отсутствие сроков для получения свидетельства о праве на наследство, учитывая установленный статьями 52,53 Кодекса 18-месячный со дня смерти наследодателя срок для регистрации перехода прав на земельный участок, наследнику придется в течение указанного срока обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство на земельный участок.

Дополнительно необходимо отметить, что предусмотренный статьями 52, 53 Кодекса срок может быть продлен по заявлению наследника, но не более чем на шесть месяцев, если у наследника имелась уважительная причина, препятствовавшая ему обратиться за государственной регистрацией перехода права частной собственности, перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком или за предоставлением земельного участка в частную собственность или аренду на земельный участок (болезнь, отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина).

При этом органом, в который необходимо обратиться лицу за продлением указанного срока, при наследовании земельного участка, находящегося в собственности, является суд, при наследовании земельного участка в пожизненном наследуемом владении - местный исполнительный комитет.

Елена КРЫЛЬЦОВА, нотариус Гродненского нотариального округа, член Союза юристов.