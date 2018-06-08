У Дворца спорта снова открывается Palova-Arena, где можно бесплатно играть в баскетбол

Этим летом в Минске снова заработает Palova-Arena под куполом рядом с Дворцом спорта. Открытие намечено на 9 июня — это будет первый этап Национальной баскетбольной лиги 3*3. С 11 июня всех желающих ждут на тренировки.





Представитель компании — организатора игр Palova ООО «Спорт-Формат» Анастасия Громова рассказала, что в этом году здесь планируют проводить больше мероприятий: от открытых тренировок по аэробике, зумбе и другим фитнес-направлениям до просмотра фильмов.

— Что касается тренировок, то с 11 июня с 10.00 до 21.00 любой желающий может прийти и поиграть на площадке в баскетбол.

В 2017 году Национальная лига по баскетболу 3*3 собрала 125 команд из Беларуси и России. В этом году зарегистрировано 142 команды из Беларуси, России и Украины. За расписанием мероприятий, игр и тренировок можно следить на сайте palova.by.