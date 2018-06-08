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Меркель назвала условия обсуждения присоединения России к G7

09.06.2018 09:12 — Разное | Интерфакс  
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что говорить о возвращении России в состав "Группы семи" можно будет после того, как будет достигнут существенный прогресс в ситуации на Украине.

"Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде - ИФ) согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения", - приводят слова Меркель западные СМИ.

Ранее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что говорить о возвращении России в состав "Группы семи" можно будет после того, как будет достигнут существенный прогресс...
 
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