Мингорисполком: Прямые телефонные линии позволяют эффективно организовать обратную связь

Решить волнующие вопросы одним звонком. В регионах пройдут прямые телефонные линии.

Поговорить с чиновниками можно с 9.00 и до 12.00.

Звонки будут принимать председатели городских и районных исполкомов и их заместители. Прямые линии проводятся еженедельно. Такая практика доказала свою эффективность – многие проблемы удаётся решить оперативно.