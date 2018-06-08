|
Мингорисполком: Прямые телефонные линии позволяют эффективно организовать обратную связь
Решить волнующие вопросы одним звонком. В регионах пройдут прямые телефонные линии.
Поговорить с чиновниками можно с 9.00 и до 12.00.
Звонки будут принимать председатели городских и районных исполкомов и их заместители. Прямые линии проводятся еженедельно. Такая практика доказала свою эффективность – многие проблемы удаётся решить оперативно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решить волнующие вопросы одним звонком. В регионах пройдут прямые телефонные линии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)