Выпускные вечера пройдут в Беларуси

Дорога во взрослую жизнь. Выпускные вечера пройдут сегодня по всей стране.

Аттестаты получат более 55 тысяч одиннадцатиклассников. После официальной части – развлекательная программа. В каждой школе собственный сценарий. Но красивые наряды, прогулки по городу и встреча рассвета – традиционная программа праздника. Чтобы всё прошло спокойно, сотрудники милиции взяли под усиленный контроль места массового скопления молодёжи, а магазины ограничили продажу алкоголя.