В Беларуси соберут 30 тыс. электромобилей ZOTYE

Согласно договоренностям, в Беларуси наладят сборочное производство 30 000 электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ, сообщает БЕЛТА .

Также в Циндао было заключено соглашение между группой компаний «Лада ОМС» и China Sinopharm International Corp. по сотрудничеству в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов в $94 млн.

Церемония подписания коммерческих контрактов белорусских компаний с китайскими партнерами состоялась в рамках визита белорусского президента.