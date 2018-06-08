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В Беларуси соберут 30 тыс. электромобилей ZOTYE

09.06.2018 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси соберут 30 тыс. электромобилей ZOTYE
Фото из открытых источников

Согласно договоренностям, в Беларуси наладят сборочное производство 30 000 электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ, сообщает БЕЛТА

В Беларуси соберут 30 тыс. электромобилей ZOTYE Электромобиль Tesla сдвинул на 300 м самолет и установил мировой рекорд

Также в Циндао было заключено соглашение между группой компаний «Лада ОМС» и China Sinopharm International Corp. по сотрудничеству в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов в $94 млн. 

Церемония подписания коммерческих контрактов белорусских компаний с китайскими партнерами состоялась в рамках визита белорусского президента. 

 
 
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8 июня в Циндао белорусско-британское предприятие «Юнисон» и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение на общую сумму в $560 млн об организации в...
 
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