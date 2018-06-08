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"Через пару дней клубника подорожает". Сравниваем цены на овощи и фрукты на областных рынках и Комаровке
Цены на клубнику и черешню приближаются к минимуму, а ценник на чернику и землянику пока кусается. В продаже уже появились молодая картошка и грибы. Журналисты FINANCE.TUT.BY прошлись по Комаровке и областным рынкам и посмотрели что почем сейчас продают из овощей, фруктов и ягод.
Отметим, что цены ны рынках могут отличаться в зависимости дня недели и времени суток. То есть продавцы могут их менять — как в сторону увеличения, так и понижения.
Комаровка: «Через несколько дней клубника начнет дорожать»
На Комаровском рынке цены меняются каждый день в зависимости от спроса. К примеру, еще пару дней назад самая дешевая клубника стоила 2 рубля, потом подешевела до 1,5, затем до 1,3 рублей. Теперь самую мелкую и непрезентабельную продают по рублю — ее почти не осталось, на варенье всю расхватали. Максимальная цена на клубнику 6 рублей — это за крупную и красивую.
Продавцы говорят, что уже через несколько дней клубника начнет дорожать. — Брестскую уже почти съели, — поясняет мужчина-продавец, насыпая ягоды в пакет. — А в Минской области у многих мелкая получилась. Когда ягода наливалась, не было дождей. Те, кто поливал, еще получили урожай. А у тех, у кого не было возможности, хорошего урожая не получили.
Люди берут черешню по 3 рубля. К некоторым столам с кучами ягод выстраиваются целые очереди. Покупатели говорят, ягоды сладкие. Многие уже торгуют черникой, земляникой, лисичками. Цены от стола к столу отличаются. За пол литра черники просят от 5 до 7 рублей, земляники — 8−10 рублей. Поллитровый стакан лисичек можно купить за 8 рублей.
Из ягод больше всего разнятся цены на малину садовую — от 8 до 15 рублей. Продавцы готовы уступать и рубль, и 2, и даже 3. На рынке огромный выбор помидоров — от малиновых до желтых и бурых.
— Почти все берут что подешевле, — рассказывает продавец. — По 2,60 — это самые дешевые у нас, тоже вкусные, крепкие, но малиновые по 8,5 рубля гораздо слаще, ароматнее. Огурцы у на по рублю, но я видела в других местах дешевле. А соседи продают их по 2 рубля.
Гродно: Очереди за клубникой по 2,7 рубля
В сезон овощные ряды на Скидельском рынке в Гродно
Сладкий и сочный клубничный аромат несется над прилавками, очередями и продавцами, которые на все лады расхваливают свой сезонный товар. Большинство продают, конечно, клубнику. Купить ее можно даже с машин сельхозпредприятий — по 2,5 рубля за кг. Вообще диапазон цен на сладкую ягоду — от 1,90 до 3 рублей. Но очередь стоит за клубникой по 2,70.
— Смотрите, какие крупные ягоды. Одна к одной, — нахваливает свой товар продавец. Впрочем, рекламировать ягоды долго не приходится — к прилавку выстраивается очередь гродненцев. Клубнику берут ведрами.
Рядом скучают другие продавщицы: мелкие ягоды по 1,9 спросом не пользуются.
Рядом бойко идет торговля помидорами — есть желтые по 4, есть малиновые «Бычье сердце», есть темно-красные по 5,50. В среднем за обычные помидоры просят три рубля. Можно найти «сладкие и мясистые» по 2,80. Говорят, овощи привезли из Минской области.
Свежие огурцы уже «наши», гродненские. Продают и частники, и хозяйства. На прилавке Гроднооблпотребобщества огурцы по 80 копеек. На остальных прилавках цены начинаются от рубля. Появилась и молодая картошка. Ее, кстати, можно купить за 1,90- 3,50.
— Это уже наша, белорусская. Из Берестовицы привезли, — говорит продавщица.
Рядом можно купить картофель прошлогоднего сезона. По 25 копеек за килограмм.
Уже можно купить лисички. Цены на грибы у продавцов очень разнятся. На Скидельском у единственного продавца литровую баночку можно было купить за 4 рубля, а вот на мини-рынке такая же емкость стоила 8 рублей.
Брест: Чернику отдают по 6 рублей за литр
На Брестском рынке к выходным — заметное
Черешню можно найти местную, а можно — привозную. Первая заметно дешевле. Сухонькая пенсионерка предлагает урожай по цене 80 копеек за лоток.
Более сочная и красная, но тоже из местных, черешня продается уже за 4 рубля, цена на привозную колеблется от пяти до девяти.
Черника, как и лесная земляника, выставлена в любимой «народной» таре — пол-литровых и литровых банках. Цену немногочисленные продавцы держат одинаковую: 6 и 3 рубля за литр и пол-литра соответственно.
Абрикосы на рынке можно найти по цене 5,5 — 7,5 рублей за килограмм. Персики заметно дороже — от 7 до 10 рублей.
Могилев: «Грибов на рынке пока нет. Им бы дождика хорошего»
«Берите клубнику — сладчайшая! Такую нигде больше не найдете», — завлекают бабушки прохожих. Нестройный ряд торговцев сезонными ягодами, овощами, зеленью традиционно
На Центральном рынке Могилева цены на ягоды, фрукты, овощи различаются в зависимости от продавца, страны происхождения и, конечно, товарного вида.
Например, есть клубника и по 1,5 рубля за кило — из Бреста: меленькая, но крепенькая и спелая. Такую хорошо брать на варенье, делятся опытом покупатели. Та же брестская, но крупнее, стоит 2,6 — 3 рубля. Есть украинская по 4 — 4,5 рубля. На подходах к рынку пожилые женщины продают урожай со своих грядок. Ягоды крупные, одна в одну — 3 рубля за литровую банку, 3,5 рубля — ведерко из-под майонеза.
Продавцы черешни говорят, что сезон начался около полутора недель назад. С каждым днем ягоды и покупателей все больше, а цены ниже. Большая часть черешни — из Молдовы, есть также из Узбекистана. Цена — от 2,4 до 7 рублей за килограмм.
Огурцов на рынке — валом: и маленьких с острыми колючками, и здоровенных и гладких, как кабачок. Средняя цена — 1 рубль за 1 кг. Самые дешевые огурцы — у могилевской фирмы «Кадино»: по 19 копеек. Белыничское райпо продает огурцы из Ждановичей за 21 копейку, Могилевский облпотребсоюз — за 79 копеек. Владельцы собственных огородов и парников выставили цену в 1,5 — 2 рубля.
— Берите шкловские огурчики, сладкие и хрустящие, — женщины стараются выложить товар на прилавке как можно красивее. Говорят, ездят на рынок уже вторую неделю. За раз привозят 70−100 кг огурцов со своих соток.
— В прошлом году первую партию огурцов 5 мая сняли, в этом году — 27-го. Погода не та — мало солнца и дождя, — говорят шкловчанки.
Томаты можно купить по цене от 2,37 до 3,5 рублей. Причем и белорусские, и украинские по цене примерно одинаковы.
Средняя цена молодых кабачков — 1,7 рублей, стоимость персиков — 2,8 — 5 рублей. Абрикосы в зависимости от вида стоят 3,7 — 6,5 рублей.
Молодого картофеля на рынке мало. Продают, в основном, урожай 2017 года.
— Так рано ж еще для молодой белорусской картошки! — разводит руками продавец. — Приходите недельки через две.
Но в Краснодаре успели уже собрать первую молодую бульбу — в Могилеве ее продают за 2 рубля. На одной точке мы заметили мелкий, размером с грецкий орех, молодой картофель. Говорят, белорусский — по полтора рубля.
Лесную землянику продают только сами сборщики. На подходе к рынку — по 2 — 2,5 рубля за стакан, литровая банка — 4 рубля. По словам женщин, землянику нужно брать, пока есть: мол, дождей нет и не предвидится, а ягоде нужны влага и солнце.
— Грибов — видите — на рынке тоже пока нет. Им бы дождика хорошего — и грибам, и ягодкам. И было бы хорошо, — говорит одна из продавцов.
Витебск: Клубнику берут охотно, к черешне больше присматриваются
На Полоцком рынке в Витебске уже
Самая дешевая клубника на этом витебском рынке стоит 1,8 рубля за кило, самая дорогая — 2,7 рубля. Практически вся ягода — из Бреста.
Продавцы говорят, что цены на клубнику упали уже более чем в два раза: стартовали они несколько недель назад с 6 рублей (за украинскую) и 8,5 рубля (за брестскую).
И если на Комаровке продавцы прогнозируют подорожание клубники, то в Витебске обещают падение цен.
— На следующей неделе клубника еще подешевеет, — обещает одна из продавцов. Все зависит от поставщика. И от урожая.
Ценник на черешню «прыгает» от 5,9 до 6,5 рубля. Но покупатели в основном проходят мимо.
— Да, дороговато для многих, — говорит продавец. Малины и черники на Полоцком рынке пока нет, как и молодой картошки. Картофель старого урожая продают в среднем за 1,3−1,5 рубля за килограмм. В одном месте увидели кило за 50 копеек, но клубни были, прямо скажем, невзрачные.
Помидоры отдают в среднем по 3 рубля за килограмм. Самые дешевые томаты, которые нам встретились, стоили 2,4 рубля, а самые дорогие — 4,8 рубля. Лисичек и других грибов из наших придвинских лесов на рынке пока нет.
Гомель: Томаты от 2,6 рубля
Цены на ягоду продавцы стараются
Цена за стаканчик землчники немалая — от 2,50 до 3 рублей.
Самые длинные очереди у палаток с овощами. Здесь огурцы производства КСУП «Тепличное», что в Березках, продают всего за 20 копеек. Рядом брестские — по 80 копеек. У пенсионерок, с огорода — по рублю.
Помидоры самые дешевые тоже из Березок — по 2,60. Привозные — по 3 — 4,5 рубля.
На рынке появился молодой картофель. Пока только украинский. Цена — от 1,30 до 2 рублей. Кабачки больше по размерам напоминают огурцы, их пенсионерки продают по 1,80, редиску — по полтора рубля пучок.
Подешевела и, наконец, стала доступна многим черешня — от 4,50 до 6 рублей за кг.
— Сходите в крытый рынок, там я видела по 4 рубля, — подсказывает женщина в очереди.
Самые дешевые абрикосы сейчас из Украины — по 4 рубля, армянские по 5, «ананасные» — по 6. Персиков на рынке мы не нашли.
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"Через пару дней клубника подорожает". Сравниваем цены на овощи и фрукты на областных рынках и Комаровке
Журналисты FINANCE.TUT.BY прошлись по Комаровке и областным рынкам и посмотрели что почем сейчас продают из овощей, фруктов и ягод.
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