Берега безопасности





Официальных мест массового отдыха на водных объектах в районе три. Ежегодно на основании решения райисполкома «О мерах по охране жизни людей на водах и благоустройству зон массового отдыха населения» накануне купального сезона проверяется их готовность к приему отдыхающих.

Работа в этом направлении всех заинтересованных структур получила высокую оценку комиссии с участием представителей районной организации ОСВОД, санитарной службы, РОВД и РОЧС, редакции районной газеты.



На водоемах в Рудавке, Новом Дворе, в Свислочи по улице Советской на территории пляжа имеются все необходимые сооружения – теневой навес, кабинки для переодевания, скамейки, контейнерные площадки для сбора мусора, туалет. Работают ведомственные посты.



Во всеоружии купальный сезон встретили, пожалуй, на самом популярном водоеме – по улице Советской в Свислочи. Это своеобразный мини-курорт. Дно водоема обследовано водолазами, буйками выгорожена безопасная зона купания, сеткой – детская купальня. Подсыпаны песком береговая пляжная линия, волейбольная площадка, оборудована песочница. Отдыхающие могут воспользоваться услугой проката катамаранов. Уже в мае на водоеме отдохнул 1531 человек, в том числе 884 ребенка. Купались 954 человека, из них 581 ребенок. Такую ежедневную статистику ведут матросы-спасатели, председатель районной организации ОСВОД Александр Хмара, под чьим зорким оком находятся все, кто пришел на пляж. Кстати, спасательный пост оборудован всем необходимым, имеется и медицинская аптечка. Информация с правилами безопасного отдыха на воде, а также о запрете курения на пляже, распития спиртных напитков размещена на стендах. Напоминают об этом отдыхающим матросы и в личном общении, и через мегафон.



Все делается для людей, чтобы им создать комфортные условия отдыха. Однако порой не понятна позиция самих отдыхающих. К примеру, на водоеме в Новом Дворе были установлены качели. Кому-то они помешали, вырвали их в буквальном смысле «с корнем». Такое своевольство не должно быть безнаказанным. Впору бы правоохранительным органам заняться установлением хулиганов.



Среди замечаний комиссии еще несколько: в Рудавке на водоеме не установлены буи, в Новом Дворе не подсыпана песочница и не полностью обкошена территория.



Выявленные недостатки должны быть устранены в самые короткие сроки.

От комиссии Марина ЯНЮК.

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