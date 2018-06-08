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В Беларуси начинается прием документов в первые классы

09.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси начинается прием документов в первые классы

С 12 июня начинается прием документов в первые классы всех учреждений общего среднего образования. 

 

С 12 июня начинается прием документов в первые классы всех учреждений общего среднего образования. 

В первый класс может быть принят ребенок, которому на 1 сентября исполнилось 6 и более лет. По желанию родителей статус первоклассников приобретают также дети, которым с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года исполнится 6 лет. 

Как подчеркнули в главном управлении образования облисполкома, посещение занятий по подготовке детей к обучению в школе не является правовым основанием для приема в учреждение общего среднего образования, на базе которого они проводятся. 

 – За каждой гимназией и школой решением местных исполнительных и распорядительных органов закреплен свой микрорайон. Количество первых классов в каждом учреждении планируется с учетом детей, которые живут в микрорайоне, – отметил начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин. – В первую очередь в первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне данного учреждения. При наличии свободных мест могут зачисляться ребята из других микрорайонов. Документы на свободные места принимает руководитель учебного заведения во время личного приема граждан. 

И для родителей, и для ребят будет лучше выбрать учреждение образования поближе к дому. Так будет проще определить удобный и безопасный маршрут, в любое время можно будет посещать дополнительные занятия и секции, а после уроков – просто общаться с одноклассниками. 

Что касается учебной программы, стоит сказать, что в обычных школах, как и в гимназиях, учащиеся могут изучать учебные предметы на повышенном уровне, начиная с пятого класса. 

Стать успешным и достичь высоких результатов можно и в обычной школе. Ведь педагоги педагоги прилагают максимум усилий для обеспечения достойного уровня образования. Например, средняя школа №5 Сморгони гордится Полиной Тумаш, победительницей международной олимпиады 2017 года по биологии. В этом году двое учащихся средней школы №13 Гродно являются кандидатами в команды Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах. 

Напомним, что подать документы для зачисления ребенка в первый класс можно до 28 августа. 

 

Грнодненаская правда.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 12 июня начинается прием документов в первые классы всех учреждений общего среднего образования. 
 
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