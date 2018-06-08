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Открылась выставка «Академия 100 плакатов» из собрания Академии художеств в Катовице
09.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
8 июня 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка «
60 плакатов, 60 историй, написанных на языке, понятном любому человеку мира. Плакат – это художественное произведение, которое позволяет автору вести диалог со зрителем.
Разговор длиной, выставка мастеров, педагогов и студентов, работы последних 40 лет. Собрание профессора Тадеуша Грабовского, руководителя мастерской проектирования плаката, показывает плакат докомпьютерной эпохи.
Это надо увидеть, а что-то, возможно, захочется унести или приобрести. Жаль, что выставка некоммерческая. И можно долго стоять, и размышлять об ужасах войны, судьбах великих людей и просто прохожих на портретах, возможностях человеческих рук, странных пристрастиях живых существ и разрывающих голову мыслях.
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8 июня 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка «Академия 100 плакатов» из собрания Академии художеств в Катовице. 60 плакатов, 60 историй,...
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