В Институте Третьего Возраста прошел выпускной

В кинотеатре «Беларусь» 7 июня 2018 г. царила радостная и вместе с тем волнительная атмосфера. В этот день Институт Третьего Возраста собрал своих слушателей на Торжественную линейку. На протяжении девяти месяцев «студенты» получали новые знания, совершенствовали свои умения и навыки.Вдохновленные своими успехами, представители старшего поколения подготовили выступления: инсценировали басни, исполняли песни, танцевали фокстрот и бачату, декламировали стихи, как на родном, так и на иностранных языках.



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В торжественной обстановке преподавателям и активистам волонтерского движения были вручены грамоты, благодарности и подарки от Администрации Ленинского района г. Бреста, Брестского городского совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов Ленинского района, Брестской городской ООО «Белорусский союз женщин», Ленинского РК ОО «БРСМ» г. Бреста, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста», Попечительского совета территориального Центра.

Прекрасные, душевные музыкальные поздравления для присутствующих подготовили скрипачка Наталья Руцкая, ансамбль народного танца «Златица», хор духовенства Брестской епархии. В фойе кинотеатра была представлена выставка фотографий, работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества.



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В Институте Третьего Возраста каникулы! Воодушевленные яркими и радостными впечатлениями «студенты» отправляются на летний отдых, для того чтобы с новыми силами приступить к обучению в сентябре.

Организаторы выражают благодарность за активную помощь в подготовке и проведении мероприятия коллективу КУП «Брестоблкиноведеопрокат».

Прием документов на зачисление в Институт Третьего Возраста на 2018/2019 учебный год начинается с 1 августа 2018 г. в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания Ленинского района г. Бреста» по адресу: ул. Советская 53.