ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне»

09.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

8 июня 2018 года в Художественном музее открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне», Барановичи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56265.php

В Бресте открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне»

Как рассказала сама художницы, «сначала было вдохновение. Оказалось, это так здорово!». Так еще в шкотные годы Анжелика всерьез занялась рисованием. 

В школе рисовала портреты одноклассников, пробовала себя в шаржах. В том числе в тетрадке для рисования оказались шаржи на учителей. Тетрадка попала к учителю истории. На этом комические эксперименты закончились. Потом была учеба в Институте культуры, работа. Но в какой-то момент Анжелика Вакулич поняла: «Когда начальник один господь бог то это здорово». И ушла на вольные хлеба вольного художника.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56265.php

В Бресте открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне»

Но и педагогическое образование было получено не зря. Сначала у Вакулич появились частные ученики, потом она пошла работать в школу искусств г. Барановичи.

О своих предпочтениях в искусстве Анжелика сказала: «Люблю эксперименты, но еще больше люблю пленэры и реализм».

Картины нужно видеть. Цветы, полевые и садовые, спелые осенние яблоки, грибы под букетом кленовых листьев. Весеннее поле после схода зимнего снега, старинный городской пейзаж и портреты современников и исторических личностей. Зрители наслаждались искусством художника под романтические звуки саксофона в руках Сержа Сацута.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня 2018 года в Художественном музее открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне», Барановичи. Как рассказала сама художницы, «сначала было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика