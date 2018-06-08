В Бресте открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне»

8 июня 2018 года в Художественном музее открылась выставка Анжелики Вакулич «Душы маёй адлюстраванне», Барановичи.



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Как рассказала сама художницы, «сначала было вдохновение. Оказалось, это так здорово!». Так еще в шкотные годы Анжелика всерьез занялась рисованием.

В школе рисовала портреты одноклассников, пробовала себя в шаржах. В том числе в тетрадке для рисования оказались шаржи на учителей. Тетрадка попала к учителю истории. На этом комические эксперименты закончились. Потом была учеба в Институте культуры, работа. Но в какой-то момент Анжелика Вакулич поняла: «Когда начальник один господь бог то это здорово». И ушла на вольные хлеба вольного художника.



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Но и педагогическое образование было получено не зря. Сначала у Вакулич появились частные ученики, потом она пошла работать в школу искусств г. Барановичи.

О своих предпочтениях в искусстве Анжелика сказала: «Люблю эксперименты, но еще больше люблю пленэры и реализм».

Картины нужно видеть. Цветы, полевые и садовые, спелые осенние яблоки, грибы под букетом кленовых листьев. Весеннее поле после схода зимнего снега, старинный городской пейзаж и портреты современников и исторических личностей. Зрители наслаждались искусством художника под романтические звуки саксофона в руках Сержа Сацута.