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Брестчанка Екатерина Михайловна Молибошко отпраздновала 100-летний юбилей

09.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Чествовали Екатерину Михайловну не только близкие, но и представители власти, предприятий города, общественных организаций. Ее поздравили заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович, председатель районного совета ветеранов Валентина Карпук, сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, предприятие «Брестское мороженое». Начальник отделения по гражданству и миграции ОВД администрации Ленинского района Александр Протасевич вручил юбиляру новый паспорт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56264.php

Брестчанка Екатерина Михайловна Молибошко отпраздновала 100-летний юбилей

Екатерина Михайловна – участница партизанского движения. После войны многие годы она посвятила преподаванию математики в старших классах. В родной школе № 15 женщину часто вспоминают как грамотного наставника.

- Секрет моего долголетия – в движении, - говорит Екатерина Михайловна. Несмотря на возраст, она ежедневно гуляет с дочерью по нескольку часов. У легендарной бабушки многочисленная семья – двое детей, четверо внуков и четверо правнуков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56264.php

Брестчанка Екатерина Михайловна Молибошко отпраздновала 100-летний юбилей

Сегодня в доме Екатерины Михайловны Молибошко огромное количество гостей. Поздравить со 100-летним юбилеем женщину поспешили и коллеги по работе, учащиеся 15-ой школы, друзья. Таких долгожителей-ленинцев сегодня всего трое, и каждый из них важен, ценен и очень дорог.

 
Теги: Брест
 
 
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Чествовали Екатерину Михайловну не только близкие, но и представители власти, предприятий города, общественных организаций. Ее поздравили заместитель главы...
 
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