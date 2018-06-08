ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около половины школ Бреста участвуют в эксперименте по новой системе финансирования

09.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Около половины школ Бреста участвуют в эксперименте по нормативно-подушевому финансированию системы образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56261.php

Около половины школ Бреста участвуют в эксперименте по новой системе финансирования

"В целом система образования города финансируется стабильно. На эти цели идет более трети городского бюджета. В текущем году запланировано Br110 млн. Второй год Брест участвует в эксперименте по подушевому финансированию системы образования. В этом году количество школ, участвующих в эксперименте, увеличилось до 24. Заработная плата учителей в них выросла в среднем на 13%", - сказал Анатолий Носков.

Главной задачей сейчас является подготовка материальной базы школ к учебному году. "В этом году будет вестись строительство двух объектов - капитальный ремонт и реконструкция пищеблоков СШ №6 и СШ №33. Уже на следующей неделе начнутся работы. И нам придется справиться за два с небольшим месяца с достаточно большими объемами", - отметил начальник отдела.

Сегодня в Бресте состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших выпускников учреждений образования Московского района. По красной дорожке у районной администрации прошли 98 золотых и 5 серебряных медалистов, победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. С этим серьезным успехом ребят поздравил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он пожелал выпускникам удачи и ответственного выбора профессии. "И пусть таких красных дорожек в вашей жизни будет еще очень много", - напутствовал выпускников Александр Рогачук.

Слова напутствия прозвучали также от депутатов Палаты представителей и областного Совета, ветеранов педагогического труда.

Всего 120 брестских старшеклассников окончили этот учебный год с золотой медалью. Завтра на балу выпускников Ленинского района "Алые паруса" свои заслуженные награды получат еще 22 золотых медалиста.

В целом в эти дни со школой попрощаются около 2,3 тыс. выпускников Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около половины школ Бреста участвуют в эксперименте по нормативно-подушевому финансированию системы образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика