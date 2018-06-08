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Более 120 предприятий Брестской области примут молодежь на работу летом

09.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области более 120 предприятий и организаций примут на работу молодежь в третьем трудовом семестре, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Николай Луговской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56260.php

Более 120 предприятий Брестской области примут молодежь на работу летом

"В перечень Брестского облисполкома внесено 121 предприятие. Они готовы трудоустроить более 3,8 тыс. молодых людей. В январе-мае в составе студенческих отрядов трудоустроены 312 человек. В основном это несовершеннолетние ребята. Преимущественно они занимались озеленением и посадкой леса", - отметил Николай Луговской.

Третий семестр вступил в активную фазу. К работе приступили педагогические отряды. В их составе планируется трудоустроить до 1 тыс. студентов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Барановичского и Полесского госуниверситетов. В свою очередь Брестский государственный технический университет является базовым при формировании строительных отрядов. "В их составе уже трудоустроены 124 человека, в том числе более половины отправились на БелАЭС. Еще 112 юношей приступят к работе на объектах стройтреста №8, "Полесьежилстроя" и его подразделений, которые возводятся к тысячелетию Бреста", - сказал второй секретарь обкома БРСМ. Всего в стройотряды планируется трудоустроить около 500 молодых людей.

Параллельно ведется формирование сельскохозяйственных отрядов. К работе в них юноши и девушки приступят в конце июня. "В районах от молодых людей, желающих трудоустроиться на предложенные вакансии, поступило 2350 заявок. Ребята направляли свои анкеты на электронные адреса территориальных комитетов. Звонили на горячие линии по трудоустройству молодежи, обращались за содействием лично", - пояснил Николай Луговской.

Вместе с традиционными в Брестской области развивают новые направления. Так, в Ганцевичах второй год подряд будет работать медицинский отряд. В Бресте, Барановичах и Пинске совместно с РУП "Белтелеком" прорабатываются возможности создания IT-отрядов.

Всего в регионе в составе студенческих отрядов планируется трудоустроить более 8,5 тыс. человек.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области более 120 предприятий и организаций примут на работу молодежь в третьем трудовом семестре, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь...
 
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