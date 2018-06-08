«Я богатый человек, у меня три почки». Физрук из Бреста учит пациентов, как прожить после трансплантации еще полвека

Александр Пешко всю жизнь вел здоровый образ жизни и мечтал быть спортсменом. Но в 47 лет у него отказала почка. Пришлось через день ездить в больницу на гемодиализ — когда кровь от токсинов, соли и жидкости очищает не своя почка, а аппарат. Здоровье ухудшилось так, что сил не хватало добежать десять метров до автобуса, какой уж тут спорт! Два года назад Александр пережил трансплантацию — ему подсадили третью почку и дали инвалидность. Но теперь он сам пример для других пациентов: занимается с ними скандинавской ходьбой, плаванием и теннисом. Александр Пешко показывает: после трансплантации жизнь продолжается, хотя многие пациенты в нашей стране в это не верят. В свои 50 он уверен, что и после пересадки органа можно прожить еще полвека. И хочет донести это до сотен других пациентов, переживших то же, что и он.



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Александр родился в большой семье в Столинском районе. Сначала работал на заводе, где изготавливали магнитолы, а потом стал физруком в сельской школе под Брестом. С детства был очень подвижным и активным, поэтому и пошел в физкультурный техникум. Но путь к мечте стать физруком оказался слишком долгим.

— С детьми было работать сложно, — признается он. — Много было детей из многодетных семей, не слушались, ничего не делали. Только пару человек в классе было, с которыми можно было заниматься.

Кроме того, надо было кормить свою семью, а платили в школе мало. Из сельской школы Александр ушел в пограничники. Ушел ради денег, хотя мечты о международных соревнованиях, о тренировках оставались всегда. Александру было уже за 40, в таком возрасте редко кто начинает карьеру спортсмена. Но можно было стать, например, тренером. Правда, мечтателя огорошили врачи. В 43 года у Александра диагностировали хронический пиелонефрит (гнойная инфекция почек — прим. ред.).



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В удостоверении инвалида написано, что служба Александра способствовала развитию у него заболевания.Фото: Надежда Бужан, Имена

Вот здесь и начались настоящие испытания, которые чуть не помешали Александру приблизиться к его мечте.

Врачи сообщили, что его почка отказывает. И чтобы не умереть, нужно через день ходить в больницу на гемодиализ, где в течениче 4-х часов специальный аппарат очищает кровь от продуктов метаболизма, избытков воды, токсинов. Одновременно врачи предложили Александру стать в очередь на трансплантацию и искать донора для пересадки почки.

Александр показывает фистулу на левой руке, где соединены вена с артерией. Это «сосудистый доступ» — место, откуда берется кровь для очистки в аппарате и куда она возвращается уже очищенная от токсинов.

— Что значит гемодиализ? Это значит, ты прикован к одному месту, не можешь выехать ни на отдых, никуда. Кто-то спит на процедуре по четыре часа, кто-то читает, телевизор смотрит, музыку слушает, — рассказывает Александр. — У меня был очень низкий гемоглобин. Сил не хватало добежать десять метров до автобуса или подняться на третий этаж. Было постоянно холодно. Руки мерзли, пальцы.



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— Я стараюсь жить без стрессов, — рассказывает Александр. — Другие пациенты ведут себя не так: сильно нервничают перед операцией. А после того, как выходят из больницы, вообще не представляют, как жить. Не знают, что им можно, а что нельзя, чем заниматься в свободное время, ведь работать уже нельзя, инвалидность. Помогает наша Школа. Я еще в больнице решил, что смогу помочь людям.Фото: Надежда Бужан, Имена

Около года он ходил на гемодиализ, но в очередь на пересадку становиться не спешил. Надеялся, что своя почка с помощью аппарата как-то восстановится.

— Я человек верующий. Были случаи, когда почка сама начинала работать. Я спрашивал у врачей — они подтвердили, что такие случаи действительно были. Ждал год, что по воле Господа такое случится со мной.

Но вышло иначе.



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«Александра уже могли поставить в лист ожидания на пересадку почки, но он не соглашался на операцию, — вспоминает психолог Татьяна Тхорева. — Думал, слишком большой риск, уж лучше жить так, как есть. Мы пригласили его на нашу групповую встречу в проект „Школа пациентов, переживших трансплантацию“. Он познакомился с людьми, которые пережили пересадку. Поговорил с психологом, врачом. И дал согласие на операцию».Фото: Надежда Бужан, Имена

Александр записался в лист ожидания и буквально через две недели ему сообщили, что есть донор. Но перед самой реанимацией, когда уже поставили все катетеры, сказали: «Всё, идите домой, доктора забраковали орган». Только представьте, какой стресс! Через две недели Александру позвонили вновь, на этот раз почка подходила, и операция состоялась.

Врачи пересадили ему почку, не удаляя неработающие. Александра можно назвать счастливчиком, ведь некоторые пациенты годами ждут новый орган.

— Теперь у меня три почки, новую подсадили. Так что в шутку говорю: вот, какой я богатый! — смеется мужчина.

До операции ни Александр, ни его семья не интересовались, что такое трансплантация. И как с этим богатством жить.

— Да и кто интересуется, пока не случится? — говорит он. — Когда ехал на операцию, просто молился. Я не стал узнавать, кто стал моим донором. Принял орган сразу, как свой, и ни разу не задумывался, что живу с чужим. Сейчас сам готов отдать здоровый орган для пересадки.



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По будильнику на телефоне Александр принимает таблетки, которые помогают организму не отторгать почку. Таблетки хранит на полке вместе с медалями, которые получил уже после операции.Фото: Надежда Бужан, Имена

Орган принялся. Это большая удача. Но сразу после операции, вспоминает Александр, таблеток приходилось глотать столько, что еле в ладонь умещались — чтобы новый орган работал нормально. Сейчас утром и вечером он принимает иммунодепрессанты, а также таблетки от давления по рекомендации терапевта. А еще врачи предупредили: нужно навсегда забыть о соленом, остром, жареном и копченом. Под запретом, конечно, алкоголь. А еще — грейптфрут. Его пациенты, пережившие трансплантацию, называют смертельным фруктом, который не совместим с лекарствами, нужными для пациентов после трансплантации.

Какой тут спорт? Какие тренировки? Три года тяжелых мыслей о том, спасут вообще или нет. А когда спасли, было совершенно непонятно, как жить дальше с таким количеством ограничений.



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После трансплантации Александру пришлось отказаться от острого, соленого, копченого и жареного. Даже бокал пива с другом он позволить себе не может.Фото: Надежда Бужан, Имена

И действительно. Мало кто знает, что происходит с людьми после успешной пересадки органа. Все они получают группу по инвалидности. Им много чего нельзя. Нельзя работать полный рабочий день. Нельзя физических перегрузок. Нельзя поднимать тяжести. Нельзя сидеть целый день за компьютером, ходить на большие мероприятия, где можно подхватить инфекцию.

За «дельфином» Александром не угонишься

Сейчас Александр вспоминает свой опыт, свой страх и все свои опасения с улыбкой. Второй год он курирует спортивное направление в «Школе пациентов, переживших трансплантацию». Проект начался с инициативы Ольги Утюн, жительницы Бреста, которой пересадили печень. Она искала в городе таких же пациентов, которые понимают, что она пережила и могут действительно помочь. Ольгу поддержал главный специалист по трансплантологии по Брестской области Ростислав Лавринюк, который общается с пациентами и после операций. Для него важно, чтобы человек после пересадки не отчаялся, а вернулся в общество.



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Трансплантолог Ростислав Лавринюк не только проводит сложнейшие операции по пересадке органов, но и отслеживает судьбу своих пациентов, помогает им восстановиться и руководит проектом «Школа пациентов».Фото: Надежда Бужан, Имена

Теперь на занятиях люди получают информацию от врачей (как правильно проходить курс реабилитации), от психологов (как справиться с кризисом), от юристов (как устроиться на работу, имея на руках группу по инвалидности).

Когда уже казалось, что мечты о спорте остались где-то в прошлой жизни, в один из дней визита в больницу Александр познакомился с психологом проекта Татьяной Тхоревой. Татьяна — одна из основателей «Школы пациентов». Она и пригласила Александра на групповую встречу для пациентов. Там Александр увидел, что таких как он — много, а значит, надо продолжать бороться вместе.

— Начал приходить на встречи. А потом наш Ростислав Петрович (Лавринюк, главный трансплантолог по Брестской области — прим. ред) узнал, что я физрук, и предложил мне курировать направление физической реабилитации. Помогаем друг другу, заряжаем энтузиазмом. Когда мы собираемся вместе, столько идей! Некогда унывать, -улыбается Александр.



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Александр на службе в церкви. В свободное время дома читает Библию.Фото: Надежда Бужан, Имена

Сейчас брестчане, пережившие трансплантацию, под руководством Александра занимаются плаванием, скандинавской ходьбой и настольным теннисом. Все это бесплатно, помогают спонсоры, которых находит Школа. Александр съездил в Минск на курсы по скандинавской ходьбе, получил удостоверение инструктора.

— Скандинавская ходьба эффективнее, чем бег, задействованы и руки, и ноги, — объясняет он.

Мы приезжаем в Брест в субботу и отправляемся во Дворец водных видов спорта. Это место — святыня для пациентов.

В бассейне играет музыка — на крайней дорожке идут занятия аквааэробикой. По соседству плавают четверо мужчин, через каждые 25 метров они останавливаются возле бортиков — на передышку.

Без остановки плавает только один человек. Проплывает дорожку брассом, сразу же разворачивается и отмахивает еще 25 метров кролем. Потом — на спине. Это и есть Александр Пешко.



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Мужчины, пережившие трансплантацию, ничем не отличаются от других посетителей. Даже в администрации бассейна не знают, что люди, которые приходят к ним каждую субботу, пережили серьезные операции и теперь учатся жить заново. Не просто жить с новым органом, а вести полноценную активную жизнь, заниматься физкультурой, скандинавской ходьбой, ездить за границу на соревнования.Фото: Надежда Бужан, Имена

Сергей пришел в бассейн вместе с внуком-девятикласником, который с утра сдал экзамен в школе и сразу прибежал на плавание. У Сергея был цирроз печени. Говорит, когда кинулся к врачам, было уже поздно — оставалась только трансплантация.

— Операцию сделали в 2015 году в Бресте. Потихоньку оклемался, познакомился с ребятами из «Школы пациентов», без малого год хожу на бассейн и на другие мероприятия. Смотришь, равняешься, стараешься не отставать. Мне нравится, мы занимаемся в свое удовольствие. Раньше такого не мог себе позволить — всё работа, работа.

Многие пациенты всё еще боятся заниматься спортом. Знают, что нужно поддерживать себя в форме. Но не знают, как именно. Никто в стране этому не обучает. Александр Пешко на своем примере показывает, что организму нужны не только таблетки, но и правильная физическая нагрузка. И какая именно.

Большая проблема — в том, что у нас нет методических рекомендаций по физической реабилитации для людей после трансплантации.

— Я изучал спортивную медицину, там был перечень упражнений для людей после инсульта, инфаркта: с каких начинать, как наращивать нагрузку. Для людей после трансплантации такого нет, — говорит Александр. — Я предложил Ростиславу Петровичу Лавринюку делать замеры до и после занятий у людей в течение года. Надеюсь, у нас получится сделать такое исследование. Нужно, чтобы человек еще до операции знакомился с физической реабилитацией и ее возможностями.

Михаил 11 лет прожил на гемодиализе. В 30 лет ему сделали операцию по пересадке почки.

— Я не считаю, сколько проплыл километров. Плаваю в свое удовольствие. За нашим дельфином не угонишься, руки отвалятся! — кивает он на Александра.



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Многие пациенты всё еще боятся заниматься спортом. Александр их обучает.Фото: Надежда Бужан, Имена

«Лучше же верить, что проживешь сто лет, чем думать, доживу ли я до пенсии?»

Александр ездит на республиканские соревнования по скандинавской ходьбе — в Минск, в Гродно, где соревнуется в категории для людей с инвалидностью. Говорит, на старте таких, как он, ставят самыми последними. Но он обгоняет тех, кто стартует перед ним.

— Я участвую для того, чтобы показать, что люди после трансплантации еще способны на многое. Что нужно не сидеть и стонать, нужно полноценно жить.

Я слышал, что физкультурой лечат даже психические заболевания. Надо внедрять это в умы наших людей. Хотя бы своим примером.

— Мнение врачей по поводу физической активности неоднозначное. Но заниматься по крайней мере не запрещено, — говорит Александр. — Я слышал, что физкультурой лечат даже психические заболевания. Надо внедрять это в умы наших людей. Хотя бы своим примером. Жизнь надо любить, потому что она дана для чего-то. Не для того, чтобы ты лежал, а чтобы действовал. Сейчас мне 50 лет, и я верю, что буду жить еще 50. Даже если это будет не так, лучше же верить, что проживешь сто лет, чем думать, доживу ли я до пенсии, правильно?



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Координаторы проекта организуют спортивные занятия для своих подопечных. Всё это бесплатно, помогают спонсоры, которых находит Школа. На фото — Александр разговаривает с Сергеем, которому пересадили печень. Мужчины обсуждают организацию очередного велопробега. Фото: Надежда Бужан, Имена

Брестчане, пережившие трансплантацию, в прошлом году ездили на соревнования в Польшу по лыжным гонкам, организовали 30-километровый велопробег в Беловежскую пущу. А в апреле участвовали в велопробеге , который проводился под эгидой ООН. В этом году хотят устроить сплав по реке на байдарках.

— Хотим поехать на Казахские трансплантационные игры — мировые соревнования для людей с пересаженными органами. Это настоящая олимпиада, которую организовал один казах после пересадки сердца. Но на это еще надо раздобыть финансирование, — делится Александр.



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На левой руке Александра остался выступ — фистула, где соединены вена с артерией. Место, откуда берется кровь для очистки в аппарате «искусственная почка» и куда она возвращается уже очищенная.Фото: Надежда Бужан, Имена

Вместе с тем он признается, что у людей, переживших трансплантацию, еще много опасений по поводу того, могут ли они вести активную жизнь. На тренировки пока приходит мало людей, если пришли десять человек — это уже аншлаг. Сейчас в брестской школе около 25 людей, переживших трансплантацию.

— Когда разговариваешь с ними, они соглашаются, что физическая активность — это помощь организму в восстановлении. Но приступить к тренировкам получается не всегда, — рассказывает мужчина. — Наши коллеги из Польши, которые уже 15 лет ведут такую работу, тоже говорили, что первые годы были трудности с тем, чтобы вытащить людей. Но со временем ситуация поменялась. Мы же еще в начале этого пути.

Как можно помочь

В Брестской области трансплантацию перенесли 300 человек, в Беларуси — около 3 000. Им нужна помощь «Школы пациентов, переживших трансплантацию». «Школа» — первый подобный проект в Беларуси, в котором юристы, врачи, психологи и другие узкие специалисты помогают людям после пересадки органов. Одно из направлений — спортивное. Координаторы проекта организуют спортивные занятия для своих подопечных. Всё это бесплатно, помогают спонсоры, которых находит Школа. Вместе с этим юристы объясняют пациентам, какие права они имеют при трудоустройстве, врачи рассказывают, как нужно правильно питаться после пересадки, какая физическая нагрузка нужна организму, психологи учат пациентов справляться с тревожностью, принимать новую жизнь.

«Имена» собирают на работу команды. На год работы проекту нужно 12 543 рубля. Для того, чтобы Школа могла работать, нужны деньги: оплатить работу координатора и бухгалтера, юриста, психолога, диетолога, реабилитолога и других специалистов, которые пошагово распишут для участников, как они могут вернуться к активной жизни.

Нажимайте кнопку Помочь, выбирайте разовый платеж или ежемесячную подписку. Сумму определяете вы сами — 5, 10, 20 рублей, — кто сколько может. Деньги автоматически списываются с карточки. Вместе мы можем сделать так, чтобы люди, пережившие сложнейшую операцию, не отчаялись, а действительно начали новую жизнь — с медалью на спортивных соревнованиях или с новой работой.

Если вы поможете, то в этом году Школа сможет обучить 60 пациентов, чтобы они не просто сидели дома и раз в месяц получали пенсию по инвалидности. Чтобы они учились, работали и вели активный образ жизни.



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Таких, как Александр, в нашей стране около трех тысяч. Всем им нужна помощь «Школы пациентов». А Школе — ваша финансовая поддержка.