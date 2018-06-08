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На повестке дня – кормозаготовка

09.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Заготовка кормов – важнейшая задача весенне-летнего периода сельхозработ.

На повестке дня – кормозаготовка

«Авангард» побывал на одном из угодий ОАО «Юбилейный-Агро», где шла заготовка сенажа. Здесь на комбайне трудился опытный механизатор Олег Волков.
– Погодные условия для кормозаготовки сложились весьма удачные. Травы в изобилии, остается только правильно ее заготовить. Минус только один – жара. Но нас, механизаторов, это не пугает, правда, техника иногда перегревается, – говорит Олег Волков.
Как рассказал главный агроном Николай Демин, ОАО «Юбилейный-Агро» к работам по кормозаготовке приступило 26 мая. В планах убрать 934 га многолетних трав, из них на 8 июня скошено 903 га. Также уже заготовлено 580 тонн сена и 1743 тонны сенажа. В целом кормозаготовка в хозяйстве проходит без срывов и существенных проблем.
Роман ВЕЖНОВЕЦ.
Фото автора.

 
 
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Заготовка кормов – важнейшая задача весенне-летнего периода сельхозработ. «Авангард» побывал на одном из угодий ОАО «Юбилейный-Агро», где шла...
 
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