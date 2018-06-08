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Абрамович отказался продавать "Челси" самому богатому британцу

09.06.2018 10:48 — Разное | Tut.by  
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Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб самому богатому человеку в Великобритании, Джиму Ратклиффу, сообщает «Советский спорт».


Роман Абрамович. Фото: Reuters

По информации Daily Mail, Ратклифф, чье состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов обратился к российскому предпринимателю с предложением купить «Челси», но незамедлительно получил отказ.

В ответ британскому бизнесмену было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9,3 миллиарда фунтов стерлингов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.

Добавим, что Ратклифф является болельщиком «Манчестер Юнайтед», но при этом часто посещает «Стэмфорд Бридж» из-за близости стадиона «синих» к своему дому.

 
 
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Абрамович не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.
 
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