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Федынич и Комлик изучили 11 томов своего дела и отказались писать Лукашенко прошение о помиловании

09.06.2018 10:34 — Разное | Партизан  
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Руководители независимого профсоюза РЭП ознакомились с делом.

Председатель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и бухгалтер профсоюза Игорь Комлик 8 июня побывали в Следственном комитете.

— Наконец-то мы закончили изучать наше дело, а это большой объем — 11 томов по 300 листов. После того как мы сказали следователям, что ознакомились с делом, они спросили, хотим ли мы воспользоваться своим правом написать ходатайство о помиловании на имя главы белорусского государства. Мы ответили отрицательно, потому что ничего не нарушали. Поэтому просить о помиловании нет оснований, — заявил в интервью Радыё СвабодзеГеннадий Федынич.

Получив отказа, следователи сообщили Федыничу и Комлику, что следствие продлено еще на один месяц до 1 июля.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК), за что грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества. Согласно следствию, на литовский счет Федынича и Комлик в 2011 году поступило более 140 тысяч евро.

Профсоюзные активисты считают дело политически мотивированным. Они полагают, что это месть за то, что именно профсоюз помог людям организовать протесты против декрета о дармоедов в 2017 году.

 
 
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