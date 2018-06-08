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В Лиде во время ремонта на слесаря упал автоприцеп. Мужчина погиб
В Следственном комитете сообщили, что инцидент произошел на территории предприятия «Лидаагротехсервис» днем 7 июня.
60-летний автослесарь ремонтировал гидравлический цилиндр на автомобильном прицепе. В какой-то момент работ упал кузов.
От полученных травм работник предприятия скончался на месте.
В настоящее время проводится проверка по факту гибели автослесаря.
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В Следственном комитете сообщили, что инцидент произошел на территории предприятия «Лидаагротехсервис» днем 7 июня.
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