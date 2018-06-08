ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси проходят выпускные

09.06.2018 10:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси 9 и 10 июня пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 58 тысяч человек.

Вручать аттестаты будут в школах и гимназиях, в отдельных случаях выпускные разрешено проводить в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или культуры.

В Минске выпускные пройдут 9 июня, по согласованию с администрациями районов они будут длиться до 4−6 утра. В столице во время выпускных вечеров планируют ограничить выход учеников за территорию школ.

— Наша задача — чтобы состоялся праздник, чтобы никто не попал в неприятные ситуации. Зачем выпускникам ходить туда-сюда? Подышать воздухом они могут и на прилегающей территории учреждения, где проходит выпускной, — говорила в конце мая начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. — Если с учеником что-то случится вне школы или он совершит противоправное действие, отвечать будет школа. Надо относиться к этому с пониманием.


Почти по всей Беларуси на время выпускных вечеров запретят продажу алкоголя. Так, ограничение на продажу спиртного вводится с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В магазинах не будут продавать алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, за исключением напитков в розлив. Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.

Вступительная кампания в этом году начнется 12 июня. Первым, согласно графику, для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку.

Начало каждого из тестов — 11.00. Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 9 и 10 июня пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 58 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 27 дней. Он готов к смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика