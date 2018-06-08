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«Взаимопонимание установлено»: РФ и Беларусь договорились совместно навести порядок на рынке молока

09.06.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Россия и Беларусь подпишут документ о совместных действиях по наведению порядка на рынке молока и в торговле молочной продукцией.

«Взаимопонимание установлено»: РФ и Беларусь договорились совместно навести порядок на рынке молока
Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам встречи с вице-премьером Беларуси Михаилом Русым.

— Мы решили актуализировать «дорожную карту», которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и подготовить к ней приложение, которое касалось бы только молочной продукции, — заявил Гордеев.

По его словам, в течение ближайших дней планируется выработать совместный подход к создавшимся проблемам и наметить пути их решения.

Гордеев сообщил, что на встрече выказывались претензии по поводу качества белорусского молока и возможного реэкспорта продукции других стран.

— Но взаимопонимание установлено, теперь главное подготовить документ и быстро его подписать, — сказал он. — Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования.

Напомним, что с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор запретил поставки из Беларуси ряда молочных продуктов. Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц назвал данное решение «протекционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производителей.

 
 
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Россия и Беларусь подпишут документ о совместных действиях по наведению порядка на рынке молока и в торговле молочной продукцией.
 
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