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Трамп продлил санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

09.06.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Беларуси и членов правительства республики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп продлил санкции против Лукашенко и белорусских чиновников
Меры, принятые американским правительством против белорусских чиновников, должны были действовать до 16 июня 2018 года. Новым решением санкции продлили еще на год — до июня 2019 года.

«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать неординарную и исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.  

Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.


 
 
Ссылка на источник 24
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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Беларуси и членов правительства республики,...
 
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