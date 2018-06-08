Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается в Китае

Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается сегодня в Китае. В заседании примет участие наш Президент. Борт номер один приземлился в аэропорту города Циндао накануне поздно вечером. У трапа Александра Лукашенко встречали представители официальных властей КНР и белорусского посольства.

Циндао – промышленный центр на востоке Китая. Сюда прибыли более 20 официальных делегаций. Участников саммита ожидает насыщенная программа. Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси по развитию Шанхайской организации сотрудничества, укреплению безопасности в евразийском регионе. Также у Президента запланированы и двусторонние встречи. В частности, с Председателем КНР. Речь пойдёт об укреплении взаимодействия в политике и экономике. Главный документ, который, как ожидается, будет принят на саммите – Циндаосская декларация. В его основе – согласованная позиция о ситуации в регионе.

В составе ШОС – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. У Беларуси пока статус наблюдателя. Но это не мешает нашей стране представлять свою позицию на саммите.