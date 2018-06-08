ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается в Китае

09.06.2018 11:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается сегодня в Китае. В заседании примет участие наш Президент. Борт номер один приземлился в аэропорту города Циндао накануне поздно вечером. У трапа Александра Лукашенко встречали представители официальных властей КНР и белорусского посольства.

Циндао – промышленный центр на востоке Китая. Сюда прибыли более 20 официальных делегаций. Участников саммита ожидает насыщенная программа. Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси по развитию Шанхайской организации сотрудничества, укреплению безопасности в евразийском регионе. Также у Президента запланированы и двусторонние встречи. В частности, с Председателем КНР. Речь пойдёт об укреплении взаимодействия в политике и экономике. Главный документ, который, как ожидается, будет принят на саммите – Циндаосская декларация. В его основе – согласованная позиция о ситуации в регионе.

В составе ШОС – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. У Беларуси пока статус наблюдателя. Но это не мешает нашей стране представлять свою позицию на саммите.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается сегодня в Китае.
 
Новости дня
Новости разные
 
На повестке дня – кормозаготовка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика