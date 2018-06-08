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В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы

09.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы
Небольшой музей в Ласицкой средней школе  существует с 1974 года, инициировал его создание и руководил им учитель истории, бывший партизан И. Л. Дубина, которому посвящена одна из экспозиций музея.

В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы
Под руководством Ивана Лукьяновича был создан поисковый отряд из учащихся школы «Красные следопыты». По крупицам юные исследователи восстановили боевой путь 212-й стрелковой Кричевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Экспозиция дивизии занимает центральное место в музейной комнате.

Школьный музей носит имя дивизии. В общей коллекции музея около 400 экспонатов. Заключительная в музейной комнате экспозиция посвящена воину-интернационалисту – жителю Ласицка Сергею Рогалю, погибшему на афганской войне.

В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы

Возобновление музея стало возможным благодаря совместной работе учащихся и педагогов школы. Школа также благодарит  ОАО «Ласицк» за оказанную материальную поддержку.

 
 
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> Небольшой музей в Ласицкой средней школе  существует с 1974 года, инициировал его создание и руководил им учитель истории, бывший партизан И. Л. Дубина, которому...
 
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