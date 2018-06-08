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В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы
09.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Школьный музей носит имя дивизии. В общей коллекции музея около 400 экспонатов. Заключительная в музейной комнате экспозиция посвящена воину-интернационалисту – жителю Ласицка Сергею Рогалю, погибшему на афганской войне.
Возобновление музея стало возможным благодаря совместной работе учащихся и педагогов школы. Школа также благодарит ОАО «Ласицк» за оказанную материальную поддержку.
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> Небольшой музей в Ласицкой средней школе существует с 1974 года, инициировал его создание и руководил им учитель истории, бывший партизан И. Л. Дубина, которому...
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