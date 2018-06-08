В Ласицкой школе торжественно открылась возобновленная музейная комната боевой славы



Небольшой музей в Ласицкой средней школе существует с 1974 года, инициировал его создание и руководил им учитель истории, бывший партизан И. Л. Дубина, которому посвящена одна из экспозиций музея.



Под руководством Ивана Лукьяновича был создан поисковый отряд из учащихся школы «Красные следопыты». По крупицам юные исследователи восстановили боевой путь 212-й стрелковой Кричевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Экспозиция дивизии занимает центральное место в музейной комнате.

Школьный музей носит имя дивизии. В общей коллекции музея около 400 экспонатов. Заключительная в музейной комнате экспозиция посвящена воину-интернационалисту – жителю Ласицка Сергею Рогалю, погибшему на афганской войне.

Возобновление музея стало возможным благодаря совместной работе учащихся и педагогов школы. Школа также благодарит ОАО «Ласицк» за оказанную материальную поддержку.