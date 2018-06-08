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"Реал" назвал цену Роналду
Руководство мадридского «Реала» озвучило сумму, которую клуб хочет выручить в случае продажи нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает
По информации издания, клуб намерен расстаться с футболистом за 200 миллионов евро. При этом позиция команды относительно нового контракта остается неизменной — нынешнее соглашение, действующее до 2021 года, пересмотрено не будет. Сумма отступных в контракте Роналду составляет один миллиард евро.
2 июня Corriere dello Sport
За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018 год его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро.
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Клуб намерен расстаться с футболистом за 200 миллионов евро.
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