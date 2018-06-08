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На Сенненщине введён запрет на посещение лесов

09.06.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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На Сенненщине введён запрет на посещение лесов

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, в целях предупреждения пожаров в лесах и на торфяниках, в соответствии с распоряжением Сенненского районного исполнительного комитета  №152р от 08.06.2018 г.  вводится  запрет на посещение населением лесов и торфяников, в том числе на автотранспорте.  Запрет вводится с 8 июня и будет действовать до особого распоряжения (до понижения класса пожарной опасности).

Также работниками ГЛХУ «Богушевский лесхоз», инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС и МВД будет организовано патрулирование лесов и торфяников.

В ГЛХУ «Богушевский лесхоз» напоминают, что в соответствии с Кодексом  Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрена ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках, выжигание сухой растительности, разжигание костров в запрещенных местах.

           Статья 15.29. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках

  1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба,-

Влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 б.в.

  1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления,-

Влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 б.в.

Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов

Влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 б.в.

Статья 15.58. Разжигание  костров в запрещенных местах

            Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса,-

Влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 б.в

 Уважаемые сенненцы!

Помните, что  оставленный без присмотра костер, непотушенная сигарета, оставленный мусор все это приводит к пожарам в лесах и на торфяниках. А от оставленного стекла может произойти самовозгорание. Ведь при попадании на стекло  находящейся под ней травы. Тепло пожара разогревает окружающий материал, в то время, как языки пламени и искры, переносимые ветром, легко находят то, что быстро воспламеняется. Поэтому важно не только не нарушать правил пожарной безопасности, но и убирать за собой мусор.

Если же вы обнаружили загорание в лесу, лесопарковой зоне, вблизи торфяников, нужно немедленно сообщите в лесхоз по тел. 5-22-53  или в службу спасения по телефону «101», 4-17-73.

 
 
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В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, в целях предупреждения пожаров в лесах и на торфяниках, в соответствии с распоряжением Сенненского районного...
 
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