﻿ Он оказался на самом дне — нечего было есть, но сумел добиться своего. Удивительная история успеха пасты SPLAT. 21.by
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Он оказался на самом дне — нечего было есть, но сумел добиться своего. Удивительная история успеха пасты SPLAT

09.06.2018 10:01 — Разное | ProBusiness  
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Он оказался на самом дне — нечего было есть, но сумел добиться своего. Удивительная история успеха пасты SPLAT
Фото с сайта republic.ru

Компания SPLAT никогда не рекламировала свою продукцию и, тем не менее, завоевала 17,4% российского рынка зубных паст. Вместо рекламы владелец компании — Евгений Демин — раз в месяц пишет клиентам искренние письма, которые вкладывают в картонные коробки с пастой. Этот прием стал один из самых успешных в российском маркетинге.

В начале пути все говорили Евгению, что затея провалится, вокруг «зубастые» конкуренты, большие бюджеты — кому нужна паста ноунейм? А он верил и просто хотел сделать хороший продукт. Вместе с женой арендовал в Подмосковье завод, на котором в 2001 году вышла первая партия. Евгению тогда было всего 23 года.

Чтобы держаться на плаву, компания занималась дистрибуцией чужих товаров.

«В один день от дистрибуции решили отказаться, чтобы развивать собственное производство. Выручка рухнула на 97%».

Что было дальше? Как молодому парню удалось построить сильный бренд — смотрите в этом видео.

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Компания SPLAT никогда не рекламировала свою продукцию и, тем не менее, завоевала 17,4% российского рынка зубных паст. Вместо рекламы владелец компании - Евгений Демин -...
 
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